兒童新樂園端午節帶蛋入園免門票

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記者李佩玲／臺北報導

迎接端午節到來，兒童新樂園將於6月19日當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動。民眾只要攜帶完整帶殼生雞蛋，即可享免費入園優惠，無論是鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋，甚至鴕鳥蛋都可適用；另當日中午也將舉辦「趣味立蛋挑戰」，邀請大小朋友一起來挑戰最「蛋定」的端午節。

北捷遊憩公司表示，兒童新樂園將於端午節當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動；當日中午也將於樹蛙廣場舉辦「趣味立蛋挑戰」，採現場報名制，額滿為止，參加者皆可獲得紀念好禮，並共同留下端午節最有趣的合影紀錄。此外，園區吉祥物「小隊長」也將驚喜現身，民眾只要與小隊長合影，上傳社群限時動態並標記指定活動標籤，即可至服務中心兌換限量節慶好禮。

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今年園區端午活動也結合客家委員會「五月節」文化推廣，以本草文化為主題，透過五感體驗、手作創作及互動遊戲，帶領民眾認識客家傳統節慶文化，完成指定挑戰者，還有機會獲得五月節香包、艾草小饅頭等特色贈品。

兒童新樂園將於6月19日端午節當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動。（取自臺北市政府網站）