兒童新樂園與貓纜跨年如期舉行 北捷：強化保全人力配置與巡查頻率

北捷遊憩公司說明，目前將以「看得見的人力配置、提高巡查密度、加強警政合作」作為安全強化重點。（圖／取自台北市政府網站）

針對近期公共安全議題持續升溫，北捷遊憩公司今（26）日表示，場域的「安全與秩序」始終是營運與活動規劃的最高原則。因此北捷遊憩公司在確保正常營運的前提下，將視整體狀況彈性調整年底相關活動規模與執行方式，以陪伴市民在安心、有序的環境中迎接新年的到來。

北捷遊憩公司表示，旗下營運管理之臺北市兒童新樂園、臺北小巨蛋及貓空纜車，皆屬人潮易聚集的休閒場域。公司已全面盤點各場館人流動線與現場管理機制，並強化保全人力配置與巡查頻率，以提升整體警覺性及人員即時應變能力。

廣告 廣告

同時，北捷遊憩公司指出，也主動與各場館所屬轄區警察單位密切合作，推動多項具體安全措施。以兒童新樂園跨年活動為例，已協調臺北市政府警察局加派警力，提高園區見警率與場域安全；臺北小巨蛋近期各項大型活動亦增派警力於場館內外駐點巡查，未來演唱會將進一步升級維安措施，規劃設置安檢門、手持金屬探測儀及驗包程序，提升入場安全把關層級，並通知鼓勵各主辦單位比照辦理，共同守護所有參與者安全；至於貓空纜車部分，轄區派出所除持續加強巡檢與派駐勤務，跨年當日將派駐警力至營運結束，確保旅客搭乘安全。

北捷遊憩公司進一步說明，目前將以「看得見的人力配置、提高巡查密度、加強警政合作」作為安全強化重點，並持續視整體狀況滾動調整相關作法，提供市民安心、安全、友善的休閒遊憩環境。公共遊憩場域不只是活動舉辦空間，更是市民日常生活的一部分。未來將持續以務實穩健的態度，與各相關單位密切合作，讓城市的休閒娛樂節奏不中斷，陪伴市民在安心、有序的環境中，享受節慶相聚的美好時刻。

北捷遊憩公司也特別強調，臺北市兒童新樂園及貓空纜車跨年活動目前皆依原規劃如期舉行，相關安全與人流管理措施均已完善準備，誠摯邀請市民朋友安心前往，與家人好友一同迎接嶄新的2026年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」