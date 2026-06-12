兒童新樂園 端午節帶蛋免門票
記者李佩玲／臺北報導
迎接端午節到來，兒童新樂園將於19日當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動。民眾只要攜帶完整帶殼生雞蛋，即可享免費入園優惠，無論是鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋，甚至鴕鳥蛋都可適用；另當日中午也將舉辦「趣味立蛋挑戰」，邀請大小朋友一起來挑戰最「蛋定」的端午節。
北捷遊憩公司表示，兒童新樂園將於端午節當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動；當日中午也將於樹蛙廣場舉辦「趣味立蛋挑戰」，採現場報名制，額滿為止，參加者皆可獲得紀念好禮，並共同留下端午節最有趣的合影紀錄。此外，園區吉祥物「小隊長」也將驚喜現身，民眾只要與小隊長合影，上傳社群限時動態並標記指定活動標籤，即可至服務中心兌換限量節慶好禮。
今年園區端午活動也結合客家委員會「五月節」文化推廣，以本草文化為主題，透過五感體驗、手作創作及互動遊戲，帶領民眾認識客家傳統節慶文化，完成指定挑戰者，還有機會獲得五月節香包、艾草小饅頭等特色贈品。
兒童新樂園將於6月19日端午節當天推出「帶蛋入園免門票」限定活動。（取自臺北市政府網站）
其他人也在看
MLB／換作其他時間其實能上！大谷翔平檢查過關 道奇樂觀二刀流不變
道奇12日以8：6擊敗海盜，不過日籍球星大谷翔平在連續2場開轟後，因左膝發炎提前退場，13日道奇和白襪展開3連戰，大谷沒有被排入先發，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明，大谷檢查骨頭都沒有問題，換作是其他時間點其實能上場，明後兩天預計就能上場，下週登板的計劃也會照舊。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收
日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
香蕉價格雪崩剩個位數！達人教你剝皮後「多1動作」可放1個月
香蕉價格大跳水！過去曾飆到每公斤150元的香蕉，如今因盛產導致供過於求，價格崩跌至個位數。不少民眾看到便宜香蕉狂買，但又擔心吃香蕉會變胖？營養師指出，香蕉不是不能吃，關鍵在於分量與成熟度。 香蕉
雞腿便當賣120元遭嫌貴！老闆「公開成本」反問：你覺得能賺多少？
近年來物價持續上漲，一份便當售價突破百元已逐漸成為常態。近日就有一名便當店業者表示，經常被顧客詢問為何一份雞腿便當要賣到120元。對此，他直接公開便當成本，並反問網友，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」貼文曝光後，引發熱烈討論。
梅雨季快結束？林得恩曝「出梅」時間點：將轉入颱風季
林得恩指出，台灣梅雨季通常落在每年5月至6月之間，而「出梅」時間則會因年度氣候條件不同而有所差異。根據歷史統計，平均約落在6月下旬至7月上旬。他說明，氣象學上所謂的「出梅」，並非單純觀察某一天是否放晴，而是評估東亞整體大氣環流是否穩定轉變為夏季型態。相關判斷...
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
連勝文的擁抱 看見再興中學最後一舞的洪志善 呂政儒
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】再興中學今天(13日)舉行畢業典禮，很多年輕的國高中學生都不知道，25年前
蘋果首款折疊iPhone助攻！「軸承大廠」有望拿下獲升目標價至272元 全年EPS挑戰6.42元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）首款折疊iPhone蓄勢待發，帶動軸承廠新日興（3376）獲本土大型民營銀行旗下投顧看好。法人指出，雖然新日興上...
中職／天啊他們根本不會停！蔣銲首秀遭象迷震撼教育 仍被台式應援圈粉
味全龍洋投蔣銲本季首度來台加入中職，他表示已經被台灣的應援文化圈粉，還透露自己初登板就被象迷的威力震懾到，現在習慣以後，覺得應援聲反而讓他在投球時有更多的腎上腺素。
SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
阿信、翁立友竟同歲？醫揭50歲不老關鍵：全靠這5點
五月天主唱阿信在12月6日迎來50歲生日，出道26年來外表幾乎沒有歲月痕跡。粉絲驚訝發現他與台語歌王翁立友同年出生，網友更比對外型，驚呼「以為翁立友是長輩！」有醫師指出，阿信的凍齡不僅是基因優勢，更多
下一步是與特斯拉整合？SpaceX市值衝破2兆美元 營運長一句話引爆市場聯想
SpaceX 完成史上最大 IPO 後，市值一舉突破 2 兆美元並超越特斯拉。營運長 Shotwell 罕見表示，未來若與特斯拉進一步整合，或許能讓馬斯克「輕鬆一些」，再度引發市場對其打造超級科技帝國的聯想。
假日優惠！超商咖啡下殺29元 拿鐵寄杯買49送50
萊爾富超商Happy Hour週六日優惠來了！大杯美式／大杯拿鐵限時特價29元，另外還有超省寄杯優惠，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50，活動到6月30日。
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄