兒童曬傷恐留「一輩子後遺症」！皮膚科醫師：DNA損傷不可逆 罹癌風險高！

英研究:兒童曬傷 罹皮膚癌風險增 勿輕忽! (圖/TVBS)

夏天出遊、冬天上山，海邊玩水、操場運動，許多家長最怕的往往不是孩子弄髒衣服，而是回到家一看 肩膀、臉頰、耳朵整片紅通通，摸起來又熱又痛。更棘手的是，曬傷常常不是立刻發作；因為孩子白天玩得開心，傍晚才開始喊痛，晚上翻來覆去睡不好，隔天甚至出現水泡、發燒、頭暈想吐等不適。事實上曬傷絕對不只是皮膚變紅這麼簡單，而是紫外線引發的急性皮膚發炎與細胞損傷。

英研究:兒童曬傷 罹皮膚癌風險增 勿輕忽! (圖/TVBS)

臺北榮總皮膚部主任 陳志強表示紫外線對皮膚的傷害不是只是曬紅。而是造成角質細胞的破壞，包括DNA的破壞，而這些角質細胞的受損，其實受傷之後，可能容易產生未來發炎甚至於病變而產生皮膚癌的機會。兒童的皮膚相對成人是比較嫩的。比較容易受到紫外線的傷害的，所以積極的防曬，是非常建議的。

廣告 廣告

英研究:兒童曬傷 罹皮膚癌風險增 勿輕忽! (圖/TVBS)

紫外線會破壞皮膚的保護力。

兒童曬傷! 損傷DNA 醫師:皮膚癌風險增 (圖/TVBS)

中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青接受TVBS資深醫藥記者蔣志偉專訪表示，補充來自藻類的抗氧化營養成分「蝦紅素」，可以提高皮膚對紫外線的耐受度，另外，補充蝦紅素也比較不容易曬紅，皮膚水分流失也會比較少。

兒童曬傷! 損傷DNA 醫師:皮膚癌風險增 (圖/TVBS)

曬傷牽涉到 DNA 損傷與發炎，因此童年曬傷會增加日後皮膚癌風險。 近年的系統性文獻回顧也整理出，兒童期曬傷與黑色素瘤、非黑色素瘤皮膚癌風險存在關聯。

彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋指出研究來看在兒童階段，如果你曾經有過一次很嚴重的曬傷，所謂的嚴重曬傷是指說，會起水泡的這種曬傷，如果你曾經發生過，這樣很嚴重的曬傷，其實這個兒童在日後，他得到皮膚癌的機會會大增。

兒童曬傷! 損傷DNA 醫師:皮膚癌風險增 (圖/TVBS)

琢禾美學診所皮膚專科醫師 呂佩璇表示根據多項發表在英國權威醫學期刊，包括英國醫學期刊及英國皮膚科學期刊大型研究指出，如果童年時期曾有反覆曬傷的經驗，未來罹患黑色素細胞癌的風險，大約會增加1.5倍到2倍左右。

中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青指出其實比我們過去想像的還要全面。除了減少曬紅，它也能影響色素沉著與皮膚內部的分子變化，提升整體的防護力。口服多種類胡蘿蔔素，可能為全身皮膚提供較均勻的保護，幫助維持健康的膚況。

避免曬傷最好的方法就是做好防曬。不論哪一個年紀的小孩，陽光最強烈的時段外出，也就是大約在早上 10 點到下午 4 點這中間，如果真的要外出的話，最好還是能夠撐傘、戴帽子。

成大醫院皮膚部主治醫師林謙表示要特別注意的是，6個月以下的小朋友，應該以物理性遮蔽為主；6個月以上的小朋友，才會開始擦防曬，而且最好選擇具有廣波段防護能力，而且SPF大於等於30的防曬產品。

琢禾美學診所皮膚專科醫師呂佩璇指出兒童的皮膚還在發育當中，他們的角質層比較薄，黑色素的防禦能力也還不成熟。所以紫外線更容易穿透皮膚，直接造成細胞DNA的損傷，這種傷害當下可能只是紅痛或脫皮，不過基因的損傷是不可逆的，多年後就可能演變成皮膚癌。

兒童曬傷! 損傷DNA 醫師:皮膚癌風險增 (圖/TVBS)

彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋指出小朋友或者是青少年外出的時候，記得一定要做一些適當的遮蔽，比如說穿長袖、戴帽子或者是太陽眼鏡的遮蔽，那必要的時候也要塗一些防曬乳。

臺北榮總皮膚部主任陳志強進一步表示做好防曬的方式，通常會建議從物理性的遮蔽開始，包括戴帽子穿長袖穿長褲。在於沒辦法遮蔽的地方就會建議擦防曬的商品，對兒童我們會建議使用一些，比較物理性的防曬。

皮膚科醫師提醒防曬重要，曬傷會讓角質細胞破壞，造成未來罹患皮膚癌風險，因此積極防曬是戶外活動健康最重要步驟。

更多 TVBS 報導

PM2.5靠1途徑帶毒素跑遍全身！醫籲多吃2類食物降危害

狂補葉黃素沒效？醫曝「少了這油脂」恐白吃：護眼菜單3招一次看

危險！ 10歲童喝「能量飲」心跳破120、雙手狂顫抖

臉越看越醜？醫師揭10大NG習慣 「這樣做」臉歪、紋路深

