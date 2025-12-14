兒童歌仔戲推廣藝術卡車6鄉鎮巡演 親子共觀賞

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）由台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推出「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，13日結束6鄉鎮巡演，不少父母帶著孩子體驗戲服上身甩袖，接著看歌仔戲更有感。

「兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」10月31日起出發，前往新北鶯歌、桃園蘆竹、台中南屯、南投名間、嘉義竹崎、台南安南6鄉鎮巡演，共吸引近萬名觀眾欣賞。週末場次加碼招牌戲曲藝術體驗活動，有豐富的戲服、戲曲妝容與身段免費體驗，讓親子客群藉由多元體驗，共同創造親子溫馨的回憶。

根據紙風車文教基金會發布的新聞稿，有平常追紙風車的鐵粉媽媽表示：「追紙風車很久了，發現週六場還有藝術體驗活動，提早兩個小時來參與。」一個4歲小男孩說歌仔戲的道具很好玩，「剛剛老師變成壞人，我們拿刀砍她。」原來歌仔戲演員化身老師講解如何耍槍以及捉拿壞人，讓孩子玩得很開心。

也有一名媽媽分享，她「逼」15歲的女兒來藝術體驗，「少女不想體驗戲服，於是拿起了手絹轉轉看，本來以為很簡單，沒想到要轉得好看非常困難，在旁邊轉到手都要抽筋。」新世代孩子們對歌仔戲可能不懂，但當孩子穿過戲服甩過袖再欣賞正式演出，也更能注意每個表演細節。

文化部次長李靜慧表示，文化部補助該計畫，希望歌仔戲文化可以持續傳承，「歌仔戲不是只有老人家喜歡，這次活動可以讓年輕世代更了解傳統文化。」李靜慧也表示，很多民眾希望在自己家鄉也可以有這樣的演出，文化部會盡力促成。

這次演出節目包括一心戲劇團「審石頭？歐買尬～真的假的啦？」、薪傳歌仔戲劇團「黑姑娘」、唐美雲歌仔戲團「收妖日記：顛倒大王的秘密」等，唐美雲認為，看歌仔戲接觸台語要從小開始，「因為文化就是生活，生活就是文化，很開心可以用孩子輕鬆看劇的方式，讓孩子去認識歌仔戲美麗的文化。」（編輯：李淑華）1141214