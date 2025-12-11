兒童歌仔戲搭乘紙風車藝術卡車 週五嘉義竹崎熱鬧開演！

由臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手，乘著「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」出發，將歌仔戲帶到全國各鄉村，打造具母語推廣、文化平權、傳統藝術扎根等多重意義的親子藝術饗宴。唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》即將於12月12日晚上7點至嘉義竹崎親水公園戲水區停車場巡演。

「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」為文化部指導補助、臺灣歌仔戲推廣基金會與最熟悉鄉村巡演的「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」RC文化藝術基金會共同主辦，並特邀由專家學者徵選全國最優秀「兒童歌仔戲-親子劇場匯演」團隊參與演出。「一心戲劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「唐美雲歌仔戲團」輪番上陣，帶來具豐富議題內容及演出現場互動熱絡的精彩作品。

本週由唐美雲歌仔戲團帶來《收妖日記：顛倒大王的秘密》，12月12、13日於嘉義縣與臺南市的壓軸演出，更特別將祈求臺灣風調雨順的祝福融入於劇情中，讓此次演出更賦予多元及祝福意涵！非常感謝嘉義縣竹崎鄉公所，協助宣傳及辦理本場演出，讓嘉義縣大小朋友體驗早年廟口看戲的感覺，也共同創造親子溫馨的回憶。更多演出資訊，請搜尋「財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會」臉書粉絲專頁。