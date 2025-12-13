兒童歌仔戲藝術卡車鄉村巡演圓滿落幕 走遍6縣市、近萬名觀眾共賞歌仔戲文化

唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》劇照。（）

臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手，於10月31日起至今日(12月13日)，乘著「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」出發，前往新北鶯歌、桃園蘆竹、臺中南屯、南投名間、嘉義竹崎、臺南安南6鄉鎮巡演，共吸引近萬名觀眾共襄盛舉。

「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」為文化部指導補助、臺灣歌仔戲推廣基金會與最熟悉鄉村巡演的「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」RC文化藝術基金會共同主辦，透過紙風車藝術卡車串連不同表演藝術團隊及城鄉聚落，讓藝術落地紮根。並特邀由專家學者徵選全國最優秀「兒童歌仔戲-親子劇場匯演」團隊參與演出，包含一心戲劇團《審石頭？歐買尬～真的假的啦？》、薪傳歌仔戲劇團《黑姑娘》、唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》，將歌仔戲帶到全國各鄉村，打造具母語推廣、文化平權、傳統藝術扎根等多重意義的親子藝術饗宴。

今年下半年10月至12月辦理6場系列巡演，除精彩絕倫的歌仔戲表演外，週末場次更加碼招牌戲曲藝術體驗活動，有豐富的戲服、戲曲妝容與身段免費體驗，讓親子客群可以藉由多元體驗中，復刻早年廟口看戲的感覺，也共同創造親子溫馨的回憶。

有平常追紙風車的鐵粉媽媽表示：「追紙風車很久了，發現週六場還有藝術體驗活動，太過期待結果提早了兩個小時來。」也有四歲的小男孩說：「歌仔戲的道具很好玩，剛剛老師變成壞人，我們拿刀砍她。」原來藝術體驗也有身段教學的部分，老師和小朋友講解如何耍槍以及捉拿壞人，一群孩子玩得非常開心。

更有一個媽媽分享：「剛剛逼15歲的女兒來藝術體驗，她不想體驗戲服，於是拿起了手絹轉轉看，本來以為很簡單，沒想到要轉的好看根本不容易，在旁邊轉到手都要抽筋了，還是很想玩，勝負欲燃起來了。」孩子們對於歌仔戲的台語可能沒有到聽得很懂，以及不了解歌仔戲魅力所在，但是當孩子親自穿過戲服甩袖子、轉過手絹、耍過槍後，再欣賞台上演員們的正式演出，也讓孩子更注意每個表演細節，透過親身體驗後正式入坑！

本週於嘉義縣與臺南市的壓軸演出，因為今年南部地區天災不斷，這次更特別將祈求臺灣風調雨順的祝福融入於劇情中，讓此次演出更賦予多元及祝福意涵！唐美雲歌仔戲團唐美雲團長表示：「從去年到今年，感受到要給孩子正確的觀念去學習台語，真的要從小就開始，因為文化就是生活，生活就是文化，很開心可以用孩子輕鬆看劇的方式，讓孩子去認識這樣美麗的文化。」

六場演出吸引近萬名觀眾感受歌仔戲的魅力，文化部李靜慧次長表示：「文化部一直都希望歌仔戲文化可以持續傳承下去，並且了解到以兒童為對象是非常重要的事，歌仔戲不是只有老人家喜歡，而是可以這樣讓孩子更了解傳統文化，並且因為紙風車有廣大的兒童觀眾基礎，因此和紙風車藝術卡車合作，讓歌仔戲深入各個鄉鎮。

此外，小野部長非常重視兒童的藝術推廣，部內也會透過政策的支持，讓兒童歌仔戲能一直推廣出去；參與過歌仔戲基金會推廣的兒童歌仔戲後，很多民眾反映希望爭取到自己家鄉演出的機會，文化部這邊會盡力促成未來兒童歌仔戲能在全國各地百花齊放。」

