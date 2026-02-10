兒童氣喘照護4步驟 用藥、避免誘因、監控、定期回診





【NOW健康 吳思奕／台北報導】氣喘是全球最重要的慢性疾病之一，也是孩童間最常見的慢性疾病。而所謂的氣喘指得是一種呼吸道慢性發炎的病症，它會讓孩童對環境中各種不同刺激產生過度敏感反應。一旦受到誘因刺激，就會引起呼吸道平滑肌收縮、黏膜腫脹、發炎細胞浸潤及發炎物質堆積等情形，進而讓氣管吐氣受限，導致呼吸困難、喘鳴、胸悶、咳嗽等症狀。國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師洪詩萍分享兒童氣喘照護4大步驟，協助孩子遠離氣喘，擁抱良好的生活品質。



台北市學童氣喘盛行逾1成 長期管理才能有效控制



根據我國於2017年針對台北市國中、國小學童進行的國際同步過敏性疾病問卷調查，結果發現國小1年級學童，醫師診斷的氣喘盛行率為14.4%；國中2年級學童則為12.4%。另外，根據健保資料庫2000至2007年的研究結果，國人20歲以下的氣喘盛行率高達15.7%。雖然氣喘的診斷及治療並不困難，但達到良好的控制需仰賴長期管理，特別是病童及家長都要有正確的認知、正確用藥、配合治療、持續監控才能有效控制氣喘。



兒童氣喘控制4步驟 正確接受藥物治療是第1步



洪詩萍指出，要控制兒童氣喘，需要家長及孩童的高度配合，主要包含以下4大照護步驟：正確接受藥物治療、積極預防過敏源及氣喘誘發因素、良好監控，以及定期回診並依據病況建立氣喘行動計畫。



【第1步】需要正確接受藥物治療



兒童氣喘之治療目前主要依據全球氣喘臨床照護指引GINA guidelines（Global Initiative For Asthma） 。指引將兒童氣喘區分為12歲以上、6至12歲，以及5歲以下3個年齡層，並擬定兒童氣喘階梯式治療的建議方針。臨床醫師會依據病童的氣喘症狀嚴重度給予不同的處置策略。藥物大抵可分為以下3大類：

▸類別1｜控制藥物： 用於平日的氣管抗發炎控制、預防氣喘發作及維持良好肺功能。



▸類別2｜緩解藥物： 症狀惡化或急性發作時，迅速改善氣管收縮及急性發炎狀況。



▸類別3｜嚴重氣喘之附加藥物。



兒童用藥的劑型及用藥方式需根據年齡及氣喘嚴重程度而選擇不同的方式，包含口服、定量噴霧劑吸入劑型（口含式連接管或吸藥輔助器） 、乾粉吸入劑、氣霧式噴霧劑或針劑等。



【第2步】避免過敏原及誘發因素



除了按時使用控制性的藥物外，避免接觸過敏原及其他誘發因素也相當重要。洪詩萍提醒，家有氣喘兒的家長應在生活中盡量避免讓孩子接觸過敏原、注意室內以及戶外的空氣品質、忌冰冷及刺激食物、進行適度的規律運動，才能有效減少氣喘發作的風險。



控制環境過敏原是兒童氣喘管理的重要環節。首先要注意室內濕度，保持通風換氣並使用除濕機，將濕度維持在50%以下，避免黴菌孳生。修繕漏水處，清除壁癌，毛巾浴巾不可放在床上或臥室。



塵蟎是最常見的過敏原，藏匿於床墊、枕頭、棉被、布沙發及絨毛玩具中。應經常打掃清除灰塵，使用吸塵器後需等2小時才可入內。枕頭棉被選用合成纖維製品，搭配防蟎寢具。每週以55°C以上熱水洗滌床單被套，或烘乾機高溫處理15分鐘。避免床墊彈跳、丟枕頭或甩棉被。盡量移除地毯、絨毛製品，以百葉窗取代厚重窗簾。



寵物皮毛也是重要過敏原，建議不飼養寵物。若已飼養，應避免寵物進入臥室，每月至少清潔兩次。



二手菸對氣喘兒童危害極大，家長應努力戒菸，絕不在室內吸菸。接觸孩子前須洗手並換洗衣物。



空氣品質方面，每天關注環保署空氣品質監測網的AQI及PM2.5指數。空氣品質不良時減少外出，關閉門窗，使用空氣清淨機並配戴口罩。室內應保持通風，避免接觸香氛、刺鼻清潔劑、殺蟲劑、油漆等刺激性氣味，這些都可能誘發氣喘症狀。



【第3步】持續監控氣喘控制狀況



氣喘孩童在接受藥物控制後，還需定期返診評估治療狀況。醫師會依據平日症狀、氣喘發作頻率等，判斷是否達到完全控制、部分控制或未獲控制，並以此作為增階或降階的治療參考。因此，氣喘監控方法相當重要。除了定期接受肺功能檢查以外，居家監控也是關鍵。建議可透過氣喘控制測驗 （Asthma Control Test, ACT）每月完成評分或使用尖峰呼氣流速計紀錄每日吐氣量，協助醫師掌握孩子氣喘狀況，及時調整治療方針。



洪詩萍表示，氣喘控制測驗是一個簡單的問卷，讓患者或家長代兒童回答過去4週的氣喘狀況（如：夜醒、活動受限、急救藥使用），來評估氣喘控制程度，並提供醫師調整治療的參考，主要分為2個版本。



▸版本1｜成人及12歲以上兒童： 內容一共5題，問卷總分的意義分別為25分為全面受到控制、20至24分為控制良好、19分及19分以下為未受到控制。



▸版本2｜4至11歲兒童： 內容一共7題，前4題由家長協助詢問孩童；後3題則由家長回覆問卷，總分可作為氣喘控制狀況參考。20分以上表示孩子氣喘控制良好、19分或19分以下表示孩子氣喘未獲得良好控制。



至於尖峰呼氣流速計則可用來紀錄每天吐氣量的變化，也是很重要的評估方法。使用步驟如下：



▸步驟1｜ 每日早晚使用吸入性類固醇藥物之前，站著測量。



▸步驟2｜ 每次吹氣前先將指標歸零，每隔半分鐘，重覆做3次。



▸步驟3｜ 深吸氣，將尖峰呼氣流速計持水平方式置入口中，以嘴唇圍繞密合，再一股作氣用力且快速的吐氣



▸步驟4｜ 若每次吹氣正確，則3次的數值應該很接近，取3次中最高1次的數值，記錄在記錄表上並繪製成曲線。



若是孩子至少已經接受2至3週以上的積極治療，可透過尖峰呼氣流速計找出個人最佳數值，通常取測量期間3次的最高值。個人最佳數值又區分為3個區間：



1.綠燈區： 最佳數值的80%以上，表示目前控制良好。



2.黃燈區： 最佳數值的60%至80%，需注意氣喘症狀及發作情形。



3.紅燈區： 低於最佳數值60%，已經發作需盡快使用氣管緩解用藥並就醫。



洪詩萍說，醫師會藉由此數值建立孩子的氣喘行動計畫，量身定製書面指南，內容包含長期控制氣喘的藥物種類及劑量、判斷當前症狀是否惡化並使用緩解藥物、何時需要尋求醫療幫助等資訊。



【第4步】必須定時回診



定期回診除了領藥以外，更能讓醫師依據近期居家監控結果，調整藥物劑量與個人化的氣喘行動計畫。值得注意的是，氣喘的控制目標並非「沒有喘就不是氣喘」，而是希望透過治療達到減少日間及夜間氣喘症狀、減少急性發作、維持正常運動與生活、及維持良好肺功能、避免長期氣道重塑等目標。



完成兒童氣喘照護4大步驟，不僅能幫助孩子有效控制氣喘，降低急性發作的風險，也能讓孩子擁有更好的生活品質、健康快樂長大。



