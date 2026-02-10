兒童氣喘照護4步驟 用藥、避免誘因、監控、定期回診
【NOW健康 吳思奕／台北報導】氣喘是全球最重要的慢性疾病之一，也是孩童間最常見的慢性疾病。而所謂的氣喘指得是一種呼吸道慢性發炎的病症，它會讓孩童對環境中各種不同刺激產生過度敏感反應。一旦受到誘因刺激，就會引起呼吸道平滑肌收縮、黏膜腫脹、發炎細胞浸潤及發炎物質堆積等情形，進而讓氣管吐氣受限，導致呼吸困難、喘鳴、胸悶、咳嗽等症狀。國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師洪詩萍分享兒童氣喘照護4大步驟，協助孩子遠離氣喘，擁抱良好的生活品質。
台北市學童氣喘盛行逾1成 長期管理才能有效控制
根據我國於2017年針對台北市國中、國小學童進行的國際同步過敏性疾病問卷調查，結果發現國小1年級學童，醫師診斷的氣喘盛行率為14.4%；國中2年級學童則為12.4%。另外，根據健保資料庫2000至2007年的研究結果，國人20歲以下的氣喘盛行率高達15.7%。雖然氣喘的診斷及治療並不困難，但達到良好的控制需仰賴長期管理，特別是病童及家長都要有正確的認知、正確用藥、配合治療、持續監控才能有效控制氣喘。
兒童氣喘控制4步驟 正確接受藥物治療是第1步
洪詩萍指出，要控制兒童氣喘，需要家長及孩童的高度配合，主要包含以下4大照護步驟：正確接受藥物治療、積極預防過敏源及氣喘誘發因素、良好監控，以及定期回診並依據病況建立氣喘行動計畫。
【第1步】需要正確接受藥物治療
兒童氣喘之治療目前主要依據全球氣喘臨床照護指引GINA guidelines（Global Initiative For Asthma） 。指引將兒童氣喘區分為12歲以上、6至12歲，以及5歲以下3個年齡層，並擬定兒童氣喘階梯式治療的建議方針。臨床醫師會依據病童的氣喘症狀嚴重度給予不同的處置策略。藥物大抵可分為以下3大類：
▸類別1｜控制藥物：用於平日的氣管抗發炎控制、預防氣喘發作及維持良好肺功能。
▸類別2｜緩解藥物：症狀惡化或急性發作時，迅速改善氣管收縮及急性發炎狀況。
▸類別3｜嚴重氣喘之附加藥物。
兒童用藥的劑型及用藥方式需根據年齡及氣喘嚴重程度而選擇不同的方式，包含口服、定量噴霧劑吸入劑型（口含式連接管或吸藥輔助器） 、乾粉吸入劑、氣霧式噴霧劑或針劑等。
【第2步】避免過敏原及誘發因素
除了按時使用控制性的藥物外，避免接觸過敏原及其他誘發因素也相當重要。洪詩萍提醒，家有氣喘兒的家長應在生活中盡量避免讓孩子接觸過敏原、注意室內以及戶外的空氣品質、忌冰冷及刺激食物、進行適度的規律運動，才能有效減少氣喘發作的風險。
控制環境過敏原是兒童氣喘管理的重要環節。首先要注意室內濕度，保持通風換氣並使用除濕機，將濕度維持在50%以下，避免黴菌孳生。修繕漏水處，清除壁癌，毛巾浴巾不可放在床上或臥室。
塵蟎是最常見的過敏原，藏匿於床墊、枕頭、棉被、布沙發及絨毛玩具中。應經常打掃清除灰塵，使用吸塵器後需等2小時才可入內。枕頭棉被選用合成纖維製品，搭配防蟎寢具。每週以55°C以上熱水洗滌床單被套，或烘乾機高溫處理15分鐘。避免床墊彈跳、丟枕頭或甩棉被。盡量移除地毯、絨毛製品，以百葉窗取代厚重窗簾。
寵物皮毛也是重要過敏原，建議不飼養寵物。若已飼養，應避免寵物進入臥室，每月至少清潔兩次。
二手菸對氣喘兒童危害極大，家長應努力戒菸，絕不在室內吸菸。接觸孩子前須洗手並換洗衣物。
空氣品質方面，每天關注環保署空氣品質監測網的AQI及PM2.5指數。空氣品質不良時減少外出，關閉門窗，使用空氣清淨機並配戴口罩。室內應保持通風，避免接觸香氛、刺鼻清潔劑、殺蟲劑、油漆等刺激性氣味，這些都可能誘發氣喘症狀。
【第3步】持續監控氣喘控制狀況
氣喘孩童在接受藥物控制後，還需定期返診評估治療狀況。醫師會依據平日症狀、氣喘發作頻率等，判斷是否達到完全控制、部分控制或未獲控制，並以此作為增階或降階的治療參考。因此，氣喘監控方法相當重要。除了定期接受肺功能檢查以外，居家監控也是關鍵。建議可透過氣喘控制測驗 （Asthma Control Test, ACT）每月完成評分或使用尖峰呼氣流速計紀錄每日吐氣量，協助醫師掌握孩子氣喘狀況，及時調整治療方針。
洪詩萍表示，氣喘控制測驗是一個簡單的問卷，讓患者或家長代兒童回答過去4週的氣喘狀況（如：夜醒、活動受限、急救藥使用），來評估氣喘控制程度，並提供醫師調整治療的參考，主要分為2個版本。
▸版本1｜成人及12歲以上兒童：內容一共5題，問卷總分的意義分別為25分為全面受到控制、20至24分為控制良好、19分及19分以下為未受到控制。
▸版本2｜4至11歲兒童：內容一共7題，前4題由家長協助詢問孩童；後3題則由家長回覆問卷，總分可作為氣喘控制狀況參考。20分以上表示孩子氣喘控制良好、19分或19分以下表示孩子氣喘未獲得良好控制。
至於尖峰呼氣流速計則可用來紀錄每天吐氣量的變化，也是很重要的評估方法。使用步驟如下：
▸步驟1｜每日早晚使用吸入性類固醇藥物之前，站著測量。
▸步驟2｜每次吹氣前先將指標歸零，每隔半分鐘，重覆做3次。
▸步驟3｜深吸氣，將尖峰呼氣流速計持水平方式置入口中，以嘴唇圍繞密合，再一股作氣用力且快速的吐氣
▸步驟4｜ 若每次吹氣正確，則3次的數值應該很接近，取3次中最高1次的數值，記錄在記錄表上並繪製成曲線。
若是孩子至少已經接受2至3週以上的積極治療，可透過尖峰呼氣流速計找出個人最佳數值，通常取測量期間3次的最高值。個人最佳數值又區分為3個區間：
1.綠燈區：最佳數值的80%以上，表示目前控制良好。
2.黃燈區：最佳數值的60%至80%，需注意氣喘症狀及發作情形。
3.紅燈區：低於最佳數值60%，已經發作需盡快使用氣管緩解用藥並就醫。
洪詩萍說，醫師會藉由此數值建立孩子的氣喘行動計畫，量身定製書面指南，內容包含長期控制氣喘的藥物種類及劑量、判斷當前症狀是否惡化並使用緩解藥物、何時需要尋求醫療幫助等資訊。
【第4步】必須定時回診
定期回診除了領藥以外，更能讓醫師依據近期居家監控結果，調整藥物劑量與個人化的氣喘行動計畫。值得注意的是，氣喘的控制目標並非「沒有喘就不是氣喘」，而是希望透過治療達到減少日間及夜間氣喘症狀、減少急性發作、維持正常運動與生活、及維持良好肺功能、避免長期氣道重塑等目標。
完成兒童氣喘照護4大步驟，不僅能幫助孩子有效控制氣喘，降低急性發作的風險，也能讓孩子擁有更好的生活品質、健康快樂長大。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺
▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅陽明山住處遭搜索！黃國昌震驚
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅今（10）日傳出住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強一早發文以黑底白字痛批：民主寒冬來臨，下一個會是誰？對此，民眾黨主席黃國昌表示震驚，呼籲司法不要成為執政者打...
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
比奧運比到忘記大學作業！女將求饒 教授：專心比賽
正在就讀麥克馬斯特大學的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas），因參加米蘭冬奧而遲交社會學作業，她寫信向教授說明原因，沒想到對方卻同意她晚交作業，這段經歷在網上曝光後，有人就笑稱：「史上最強遲交作業理由。」
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝
農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...