兒童水壺只用清水沖洗超NG 醫揭累積1物恐影響免疫系統

（示意圖／Pixabay）

一些家長會準備水壺裝水給孩子使用，喝完只用清水沖洗再晾乾，但兒科醫師傑登提醒，水壺內可能默默累積「生物膜（Biofilm）」，恐怕有細菌滋生，長期使用身體恐出問題，特別是仍在成長的孩子，免疫系統發育不完全，容易引發腸胃不適或腹瀉等狀況。

兒科醫師傑登近日在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」發文指出，孩子的水壺可能變成細菌溫床，有不少家長覺得水壺只是裝開水，喝完用水沖洗、倒掉、晾乾就好。但魔鬼藏在細節裡，可能有微生物附著在瓶身、吸嘴、吸管及矽膠墊圈上，即便肉眼看不見，也可能造成異味或滑膩感。

廣告 廣告

傑登醫師說明，若水壺有怪味、內側摸起來滑滑的，就是「生物膜」正在慢慢累積。生物膜是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢附著在水壺內壁、吸管、吸嘴與墊圈上。然而只用清水沖洗水壺，通常難以有效去除生物膜。

除此之外，傑登醫師提到，生物膜對尚未成熟的孩子免疫系統可能造成影響，包括增加腸胃不適、腹瀉風險，對過敏體質的孩子可能刺激加劇，甚至因異味降低喝水意願，影響日常水分攝取。故傑登醫師提醒，問題不一定會立刻出現，但「每天接觸」的累積風險不可忽視。

對此，傑登醫師提供3步驟有效清潔水壺，第一步使用長柄刷及吸管刷，不僅刷瓶身，瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈及吸管內側也要反覆刷洗，以物理破壞生物膜。第二步用中性洗潔精，或定期以小蘇打與溫水浸泡15至30分鐘；若需去味，也可搭配白醋短時間浸泡。第三步就是拆解所有零件後放在通風處晾乾，避免濕氣成為細菌溫床。

最後傑登醫師也建議，水壺每天使用後清洗，每周至少深層刷洗一次；若水壺出現變色、刮痕或矽膠墊圈發黃、彈性下降，應立即更換。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了