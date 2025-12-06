兒童溜滑梯上演活春宮！家長直擊「公嬤交疊激戰」女主角認了…曝賣肉價

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市鳳山區兒童遊戲區溜滑梯下方，去年有一對高齡長者上演「活春宮」案，男女分別遭判刑。（示意圖／PIXABAY）

高雄市鳳山區兒童遊戲區溜滑梯下方，去年發生離譜「活春宮」案，對象為高齡72歲的老翁及67歲的婦人，以「女上男下」姿勢做出猥褻動作，遭帶小孩去遊玩的家長目擊；此案，老翁否認犯行，遭判拘役40天定讞；婦人則大方坦承，雙方談妥200元性交易，因此，近日遭判刑拘役14天，可上訴。

判決書指出，2024年8月24日下午3時許，72歲蔡姓老翁在鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區溜滑梯下方，與67歲冠夫姓的柯陳姓婦人互相愛撫，二人脫去褲子裸露性器官，且以「女上男下」姿勢上演活春宮，嚇得目擊家長報案處理。

廣告 廣告

當時，老翁否認犯行，辯稱婦人跟他要200元吃東西，兩人沒做什麼事；說詞未獲法官採信，依共同犯公然猥褻罪，處拘役40天，得易科罰金，此案已定讞。

同案被告柯陳姓婦人則大方認罪，雙方以200元價碼，談妥觸碰下體的性交易，所以才脫下褲子，裸露性器官上演活春宮。

法官認為，柯陳姓婦人在不特定人得以共聞共見的兒童遊戲區溜滑梯，犯下公然猥褻，還讓人目睹，影響社會風氣，考量她坦承犯行，審理後，依共同犯公然猥褻罪，處拘役15天，得易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

漫步沙灘…猥褻前科犯「突掏棒洩慾」害正妹留心理陰影！1原因無法求償

半導體大廠已婚女職員「出軌懷孕」逼問小王跟多少人上床？情書洩露姦情

宜蘭24歲交警遭撞「血肉模糊」命危…術後轉院！駕駛闖禍：完全沒印象

水產店妻嫌尪太小…他「入珠最大顆」激戰花店闆娘！自豪：女生愛不釋手

