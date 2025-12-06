兒童溜滑梯驚見「公嬤激戰」！不雅畫面全被拍下場慘了

社會中心／楊佩怡報導

高雄市鳳山體育館旁的兒童遊戲區，竟成為不法行為的場所！一名67歲黃姓女子與72歲蔡姓男子在2024年8月，在鳳山區體育館旁的兒童遊戲區溜滑梯下方「激烈交纏」，被一旁路過並帶著小孩的家長發現，家長嚇到趕緊拍照存證，同時報警處理。法院今（2025）年8月依《公然猥褻罪》，判處蔡男拘役40日；黃女則是在近日被判處拘役25日，並得易科罰金。





鳳山體育館旁的兒童遊戲區，驚見阿公阿婆在留滑梯下方激烈交纏。（示意圖／翻攝自Google Map）

回顧整起案件，根據判決書指出，2024年8月24日下午3時許，67歲黃女與72歲蔡男在鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區的溜滑梯下方，互相撫摸，當場脫下褲子，以女上男下的姿勢，開始激烈交纏；這一幕被家長撞見，立刻拍照蒐證並報警。警方將涉案蔡男依法函送後，他竟辯稱：「我沒有做這些事情，我之所以躺在地上，是因為小孩在玩，所以我才躺到溜滑梯裡面，女方走進來跟我要錢，我沒有給她錢，我也沒有要跟她性交易，我只有拿食物給她吃而已」。

然而黃女卻承認犯行，並將事發當下的性交全過程、細節都交代的相當清楚；她表示蔡男脫褲後就要求她也脫褲子，接著便撫摸她上身；雖然男方無法正常勃起，嘗試多次仍無法完成性交，但兩人的私密部位有碰觸到。目睹這一幕的家長也證稱，當時看見一男一女在溜滑梯下方，男生在下女生在上，事後還看見男方給女方一筆錢，於是她才選擇報警。

最終法院判蔡男拘役40日、黃女則是25日，兩人皆得易科罰金，可上訴。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

最終法官未採信蔡男辯詞，認為案發遊戲區為公共場所，他卻在溜滑梯下方裸露性器官，做出猥褻行為，並讓在場的人目睹一切，影響社會風氣，且一開始男子還否認犯行；經審理後，將男子依《公然猥褻罪》，處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

而黃女的審判結果也在近日出爐，根據判決書內容，法院在量刑時指出，黃女明知案發地點為不特定人得以共見共聞的兒童遊戲區，卻於下午時分公然為猥褻行為，使在場民眾目睹，嚴重影響社會風氣，所為實屬不該。但考量被告坦承犯行、智識程度、經濟及家庭狀況等一切情狀，最終裁定以簡易判決處刑，判處黃女拘役25日，並諭知如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

