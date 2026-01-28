兒童營隊寓教於樂 善苗滋長收穫豐
良好的品格教育，從小扎根，澳洲墨爾本和紐西蘭奧克蘭的慈濟人，不約而同都舉辦了兒童營隊，透過動態與靜態課程，讓孩子在遊戲中培養自信與勇氣，也讓家長學會放手與信任。
哥哥姊姊穿著恐龍裝進場，吸引了現場所有人的目光，這是慈濟墨爾本聯絡處，首次舉辦的慈幼營，營隊主旨就是希望好的禮儀和品德，不要像恐龍一樣絕跡了。
家長 陳冬梅：「我們好像在不知不覺中，在玩的過程中，就學到了很多這些做人的道理，比如說，對別人要慷慨，要精進等等，所以我覺得很有創意。」
兩天兩夜的營隊，親子們一同參與，有訓練勇氣的攀岩和滑索活動，也有教導惜福愛物的生活禮儀環節，同儕們的影響力不能輕忽。
家長 林文瑞：「我覺得印象最深刻的就是，她(女兒)來的第一天，把食物都吃完，這個是，我們每次在家裡都說的事，但是在這裡，我覺得她，被大家影響，收穫挺好的，就是在這個部分。」
家長 謝智文：「當你眼睛蒙上了之後，你完全不知道，我到底是走哪邊，椅子在哪裡，我會不會等一下就，撞到椅子跌倒之類的，出糗的鏡頭，所以就必須要，100%地相信自己的孩子，我就是完全地託付給她，所以我覺得這個遊戲當中，就是好玩，也是一個目的之一，但是我覺得在中間是學到滿多的。」
另外在紐西蘭的菲勒特布希小學，因為認同慈濟推廣蔬食的理念，這一回由校方親自邀約志工，為高年級學生，設計一日生活禮儀的課程。志工透過靜思語的啟發，鼓勵孩子能多發言，並且把手做體驗融入其中，讓大家在豐富的課程中，學會愛護大地，也更懂得珍惜物命。
