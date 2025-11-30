兒童生日派對傳槍響！ 加州14人挨子彈至少4死、兇嫌在逃

2025年11月29日，美國北加州斯托克頓市發生疑似有預謀的槍擊案，造成14人中槍，民眾在事發現場附近圍觀。美聯社



美國北加州斯托克頓市（Stockton）週六（11/29）晚間發生槍擊事件！一場家庭聚會造成至少4人死亡、10人受傷。嫌犯目前仍在逃。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，聖約金郡（San Joaquin）警方在記者會上表示，當地時間晚上6時左右，一處宴會廳發生槍擊案，受害者年齡層涵蓋青少年至成年人。

斯托克頓市副市長李伊（Jason Lee）在社群媒體發文稱：「這起大規模槍擊案發生在一場兒童生日派對上」，但警方無法證實活動細節，僅稱其為「家庭聚會」。

警方補充說：「冰淇淋店絕不該成為家人提心吊膽的地方」，但並未表明確切的案發地點。

警方表示目前尚未逮捕任何人，也暫無嫌犯或動機的具體線索，但初步跡象顯示，此案可能是一起有預謀的事件。引發槍擊的具體情況尚不明朗。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室在社群媒體貼文中表示，州長已獲悉槍擊事件的相關簡報。

