兒童生日派對變調！ 美加州驚傳大規模槍擊、釀4死10傷

美國加州（California）發生槍擊案，釀成4死10傷的慘劇。（路透社）

美國加州（California）斯托克頓（Stockton）發生大規模槍擊案，造成14人中彈，其中4人不幸喪生，另有10人受傷。當局指出，槍擊發生在一場為孩童慶生的家庭聚會上，不料卻演變成喋血慘案，警方現正積極調查中，全案仍有待進一步釐清。

綜合外媒報導，該起事件發生在斯托克頓盧西爾大道（Lucile Avenue）1900街區，當地時間29日晚間接近6時許，事發當時，現場正舉辦一場兒童生日派對，不料卻突傳槍響，導致多人受傷送醫。聖約金郡（San Joaquin County）警長辦公室則證實，有14人遭到槍擊，其中4人確認身亡；受害者涵蓋青少年與成年人，其餘傷者傷勢情況尚不清楚。

根據了解，全案目前處於調查階段，相關資訊有限，而初步跡象顯示，這有可能是一起鎖定目標的攻擊事件。另外，由於目前尚未公布關於嫌犯的身分與具體細節，警方除持續展開追查外，也呼籲民眾暫時遠離事發區域，以策安全。





