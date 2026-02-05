兒童界男神農曆春節回歸戲院 全新巧虎電影《勇氣之歌》首映

巧虎與好朋友們特別來到首映會現場與觀眾互動。（映墨藝術整合設計有限公司提供）

農曆春節即將到來，把握親子共度的美好時光，陪伴無數孩子成長的親子教育品牌「巧連智」，時隔兩年再度推出全新電影《勇氣之歌》，將於6日在全台威秀影城上映。

電影5日舉辦首映會，《勇氣之歌》延續巧虎一貫的教育精神，以冒險故事引導孩子學習自信與勇氣。片中設計多個互動橋段，並有特別的互動小禮物，讓孩子能透過為巧虎加油、一起唱歌、協助解決困難，真正成為冒險隊伍的一員，打造專屬孩子的沉浸式互動體驗。

本場更特別邀請到台北市政府社會局服務的弱勢兒童們一同參與活動及觀影，讓活動在歡樂中更添溫暖意義。巧虎與好朋友們在現場帶動唱，孩子們跟著音樂手舞足蹈，開心投入；互動環節大小朋友更是熱情搶答，笑聲與歌聲充滿整個影廳。

全片片長約1小時，並貼心安排6分鐘中場休息，讓孩子與家長安心觀影，享受寓教於樂的親子時光。劇情主要描述，巧虎與新角色莫莉誤入「魔法包包」的奇幻世界，他們必須鼓起勇氣，相信自己與朋友，才能回到真實世界。電影傳遞「相信自己、不怕困難」的核心精神，期望孩子們在觀影後也更有勇敢面對生活中的挑戰。

