兒童畫作客製化商品推薦，原創角色創意商品

【商家指南推廣專題】

圖片由薪傳創藝坊提供

孩子的塗鴉承載著最純粹的想像與情感，卻也常在時間流轉中被悄悄收進抽屜，若想以更有溫度的方式，保存孩子的創作與成長軌跡，那麼兒童畫作客製化商品推薦品牌「薪傳創藝坊」就能滿足家長們的需求，他們以孩童原創為起點，發展出兼具情感價值與藝術質感的原創角色創意商品，讓童年的靈感走進生活。

薪傳創藝坊創辦人過去在金融業長達15年，從基層一路走到投資主管，工作節奏快、決策壓力高，直到2023年迎接第三個孩子時，因生產過程中突發的身體狀況，讓她需長時間在家休養，也因此多出時間與孩子相處，每天陪伴孩子聊天、畫畫，讓她重新看見童心創作中不被限制、不被定義的自由。

廣告 廣告

某次整理孩子的畫作時，創辦人意識到，這些充滿生命力的創作，一旦被收進櫃子裡，便很少再被看見，她認為在少子化逐漸加劇的台灣，每一份童心創作都格外珍貴，卻缺乏被好好保存與呈現的方式，於是她決定成立兒童畫作客製化商品推薦品牌，希望透過將孩童的作品進行二次創作，讓這些充滿靈氣的作品，成為能被觸摸、被收藏的生活藝術。

雖然並非設計科班出身，但創辦人過去曾因興趣學習電腦繪圖，結合AI技術與繪圖軟體進行草稿與構圖，再與合作設計師共同調整細節與風格，使作品在保留童真筆觸的同時，呈現更成熟且更具層次的視覺效果。

為了找到最適合承載童心創作的形式，創辦人延續金融業培養出的嚴謹態度，親自拜訪多位職人與工廠，反覆測試材質、比較色彩表現，只為找出既具質感又能長久保存的工藝媒材，讓孩子的畫作以不同形式融入日常生活。

薪傳創藝坊的生活藝術商品皆以孩童原作為起點，經創藝團隊進行構圖、視覺統整與風格設計後，再結合多樣工藝技法，轉化為藝術掛畫、掐絲琺瑯托盤、陶瓷鍋墊、紙雕燈、毛毯、筆記本、雨傘與多款隨行小物。

品牌的客製化創作服務透過設計與二次創作，將孩子、家人或長輩的畫作、照片與手稿化為獨一無二的藝術紀念品，12歲以下的孩童還可以加入「童心回饋計畫」，讓自身創作延伸為商品，從銷售中累積屬於自己的獎學金。

品牌同時發展源自孩童塗鴉的原創角色IP「雞蛋小人系列（Egg Friends）」，主要角色包括雞蛋小人、騎士、國王、魔術師等，並開發多款原創角色創意商品，並計畫以雞蛋小人角色IP譜寫一段童心冒險故事。未來，也期待更多孩子的原創角色加入，共同打造持續擴張的故事宇宙。

目前薪傳創藝坊的商品已在MoMo、Pinkoi及日本樂天上架，未來，品牌將持續擴展銷售通路，推廣「童心回饋計畫」、深化生活藝術商品線並持續發展原創IP「雞蛋小人」。希望未來能夠打造一個孩童共創的IP世界，並透過二次創作、商品銷售、手作與市集活動，培養孩子們的創造力、表達力、專注力及商業思維，真正實踐「薪火相傳」的理念。

以孩子的塗鴉為起點，薪傳創藝坊選擇用時間、工藝與制度，為童心創作找到被世界溫柔對待的方式。若您正在尋找兒童畫作客製化商品推薦團隊，希望收藏具故事性的原創角色創意商品，那麼薪傳創藝坊就是值得深入了解的品牌。

更多兒童畫作客製化商品推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：薪傳創藝坊

聯絡電話：(02)6605-0893

地址：台北市大安區信義路四段210號11樓

營業時間：週一~週五09:00-18:00

官網：https://rink.cc/2l3or

FB：https://rink.cc/ajp1m

以上訊息由薪傳創藝坊提供