兒童癌症質子治療納健保 估每年百人受惠

（中央社記者陳婕翎台北12日電）健保今天公布3大新制，改善高血脂醫療給付、增列重大外傷緊急手術或處置加成，更將兒癌質子治療納給付，預估每年約100名兒童受惠，挹注約新台幣1.05億元，今年1月已上路。

健保署長陳亮妤今天透過新聞稿表示，健保今年1月起新增質子治療給付，優先開放於兒童癌症，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為約67.6萬元、103萬元及126萬元。

廣告 廣告

健保署預估每年約100名兒童受惠，挹注約1.05億元。健保署醫務管理組長黃珮珊告訴中央社記者，健保新增兒童癌症質子治療，屬於全額給付，但必須是已有實證證明安全且有效的適應症，並非所有兒童癌症都適用。

黃珮珊說，由於質子治療對周邊正常組織的影響較小，對仍在成長發育中的孩子尤為重要，因此被優先納入健保給付，其中低度生物等效劑量質子放射治療，給付對象有威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤或神經母細胞瘤等。

至於中度生物等效劑量質子放射治療，則給付兒童患惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤或生殖胚芽瘤等；高度生物等效劑量質子放射治療，給付中樞神經腫瘤需實施全顱脊髓照射者，或眼部腫瘤、骨肉瘤接受治癒性照射劑量等對象。

台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，依據國際臨床實證，質子治療透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，大幅降低對周邊健康組織器官損傷，比傳統放射線治療更具降低副作用優勢及降低後續罹患續發性二次癌症風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

另外，健保今年1月起還增列重大外傷緊急手術或處置加成，強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注約1.54億元。

至於高血脂醫療給付改善方案，陳亮妤表示，健保署積極推動論質計酬計劃，自112年起與國內九大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」。

陳亮妤說，這次是鼓勵院所依循臨床路徑共識提供「極高風險」及「非常高風險」病人追蹤與照護，方案中訂有收案照護費約500元至2000元及成功轉介費約1000元，方案已於今年1月1日起實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億元。（編輯：李亨山）1150112