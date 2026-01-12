兒童癌症質子治療首納健保，每年百人受惠。圖為林口長庚質子治療，在國內扮演領頭羊角色。（示意圖／本報資料照）

健保署今（12日）帶來好消息，元旦起首度將兒童癌症納入健保，適用低度、中度、高度3種質子放射治療，癌別包含威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤、神經母細胞瘤、生殖胚芽瘤、骨肉瘤等。健保署試算，每年約有100名兒童受惠，健保支出約1億元。

國人十大死因中，心臟疾病為第2名、腦血管疾病為第4名。低密度膽固醇（LDL-C）的升高，是動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）重要的危險因子。為降低心血管疾病對國人的威脅，健保署在民國112年起與國內九大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」，鼓勵院所依循臨床路徑共識提供「極高風險」及「非常高風險」病人的追蹤與照護。

健保署長陳亮妤說，方案中訂有收案照護費500點至2,000點、成功轉介費1000點，今年1月1日實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。與此同時，她也宣布，首度將兒童癌症質子治療納入給付，依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

其中，低度質子放射治療適用於威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤或神經母細胞瘤者；中度質子治療適用於惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤或生殖胚芽瘤者；高度質子治療則適用於中樞神經腫瘤、眼部腫瘤、骨肉瘤患者。

台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆表示，質子治療係為一種先進的放射治療技術，透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，並大幅降低對周邊健康組織器官的損傷，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用之優勢及降低後續罹患續發性二次癌症的風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

