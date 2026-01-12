兒童癌症質子治療首納健保！「2原因優先」年砸億元、估百人受惠

健保署。游騰傑攝



健保署今（1/12）日宣布，將新增納入兒童癌症質子治療健保給付，首度針對神經母細胞瘤、淋巴瘤等兒童癌症開放質子治療。健保署評估，此項新制每年約可嘉惠100名兒童病患，健保新增挹注經費約為每年新台幣1億元。

健保署今發布新聞稿表示，自今年1月1日起推動三大方案，包含高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。

首先高血脂醫療給付改善方案，中華民國心臟學會李貽恒理事長表示，動脈粥狀硬化心血管疾病為國人十大死因，其中心臟疾病為第2名、腦血管疾病為第4名；低密度膽固醇（LDL-C）升高，則是ASCVD重要的危險因子。健保署表示，收案照護費500點至2000點及成功轉介費1000點，今年元旦實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

而在質子治療部分，台灣放射腫瘤學會趙興隆理事長表示，依據國際臨床實證，質子治療係為一種先進的放射治療技術，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用之優勢及降低後續罹患續發性二次癌症的風險，且在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

健保署表示，神經母細胞瘤、淋巴瘤等兒童癌症對質子治療的療效反應較佳，且能大幅降低對周邊正常組織的傷害，對於正處於發育階段的兒童患者，治療上當然希望影響越小越好，因此本項優先給付於兒童癌症，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

最後，健保署進一步說明，健保為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點。

