兒童癌症首度開放質子治療！健保給付1億 每年百名病童受惠

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

健保給付1月又有重大方案！健保署今（12）日宣布新增兒童癌症質子治療給付，針對神經母細胞瘤、淋巴瘤等兒童癌症首度開放質子治療，健保署預估每年約有100名兒童受惠，而健保新增挹注經費則約落在每年新台幣1億元。

健保署是宣布自115年1月1日起推動三大方案，包含高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。

醫務管理組組長黃珮珊表示，其中質子治療優先給付於兒童癌症是健保首次開放，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

健保署公布給付對象包括年齡未滿19歲病人，且符合下列任一條件者，低度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤或神經母細胞瘤；中度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤或生殖胚芽瘤；高度生物等效劑量質子放射治療適用範圍：中樞神經腫瘤需實施全顱脊髓照射者，或眼部腫瘤、骨肉瘤。

台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆表示，質子治療為一種先進的放射治療技術，透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，並大幅降低對周邊健康組織器官的損傷，依據國際臨床實證，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用之優勢及降低後續罹患續發性二次癌症的風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

黃珮珊強調，正因為神經母細胞瘤、淋巴瘤等兒童癌症，對質子治療反應較好，又對周圍組織影響小，對於正處於發育階段的兒童患者，治療上當然希望影響越小越好。

另外，健保署署長陳亮妤強調，健保署積極推動論質計酬計劃，自112年起與國內九大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」，鼓勵院所依循臨床路徑共識提供「極高風險」及「非常高風險」病人之追蹤與照護，方案中訂有收案照護費500點至2000點及成功轉介費1000點，方案於115年1月1日實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

陳亮妤進一步說，健保為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，亦新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點。

照片來源：CNEWS資料照

