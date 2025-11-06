兒童睡眠障礙 行為表現與成人大不同

兒童睡眠呼吸中止症的症狀與成人不同，成人常見是頭痛、嗜睡等等，至於兒童，是會早上過度活躍、專注力下降、性格暴躁等等，主因來自片段的睡眠，讓兒童發育中的大腦缺氧，長期累積下來，影響到注意力和情緒調節。而日前台北慈濟醫院，就有一位11歲男童來就診，檢查發現是"重度睡眠呼吸中止症"，在臉部明顯發現，有嚴重黑眼圈，加上長期用嘴呼吸與打呼，醫師提醒，這樣長期下來，容易導致下巴短縮、暴牙，對於小朋友健康是一大隱憂，因此，一旦發現，就要及早就醫檢查。

「可以看到這下鼻甲，是比較肥厚，白白地，偏蒼白，這個大多數都是常見在過敏性鼻炎。」

位在鼻腔內兩側下鼻甲，因為長期慢性發炎，反覆刺激，看起來，腫大、蒼白，這是台北慈濟醫院，日前治療的11歲男童，過去因為長期鼻塞、頭痛，導致精神不佳，經過觀察發現，晚上睡覺，經常用嘴呼吸，還有打呼，臉上出現明顯黑眼圈，檢查後發現是，重度睡眠呼吸中止症。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 吳姳萱：「大人的話，如果晚上睡不好，早上起來就是會呈現很累疲乏的狀態，但小朋友不是，小朋友如果晚上睡不好，他早上是反而是會更躁動，然後你就會發現，請他乖乖坐下來，他都不行，或者說，再下來就是，因為晚上一直在缺氧的狀態，那他早上讀書的時候，上課就會比較疲乏。」

「是一個重度睡眠呼吸中止症的問題。」

從指標來看，"呼吸中止指數"(AHI)，是衡量睡眠期間，每小時的「呼吸中止」和「呼吸不足」的次數來計算，以兒童來說，只要超過"1"就是輕度，"10"以上就是嚴重，而這位男童，高達30多次，已經達到成人嚴重程度，至於，成人與兒童相比，標準、症狀都不同。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 吳姳萱：「有點黑眼圈，然後鼻子的話，就是因為一直過敏性鼻炎，一直揉鼻子，鼻塞的狀況，這裡就會有一條線，那再來就是因為長期嘴呼吸，所以，牙床的這個發展就會比較差，所以下巴也會比較縮短，然後張口呼吸、暴牙，這些都會讓我們知道，小朋友就是有可能，呼吸比較阻塞的情形。」

透過手術就能獲得改善，因此、醫師提醒，千萬別置之不理，及早治療，不要讓孩子，埋下健康隱憂。

