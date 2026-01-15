兒童程式教育夏令營加盟推薦 程式師資培訓

【商家指南推廣專題】

圖片由飛霆FIGHTING提供

倘若及早培養孩子寫程式、運算思維等技能，能降低未來被AI科技取代的機率，兒童程式教育夏令營加盟推薦品牌「飛霆 FIGHTING」推出的FIGHTING程式、Fun Learn Camp、Sparkly營隊平台等服務，皆以兒童程式教育課程，幫助孩子訓練邏輯思維、運用科技工具，他們更規劃程式加盟、師資培訓服務與APCS輔導，培育跨領域溝通的優秀人才。

飛霆創辦人許文龍先生長年在科技產業招募人才，深知「產學落差」造成的科技人才短缺問題，加上AI蓬勃發展的趨勢，促使他「向下扎根」跨足教育產業，結合AI（知識加速器）與課外學習（素養延伸器）的雙軌並進理念，培養具備廣闊視野的新世代。

2018 年，他發現中美貿易戰帶來的產業變化，便決定返台打造兒童夏令營與程式教育加盟推薦品牌，設計系統化兒童程式教育學習地圖，期望成為科技教育的領航者、產學銜接的教育家及全人素養的實踐者，帶給孩子有系統、非碎片化的學習體驗。

目前，飛霆規劃FIGHTING程式、飛霆程式、飛霆設計學院、Fun Learn Camp、Sparkly營隊平台、飛霆科技等服務項目。FIGHTING程式為可加盟的「五階六年十二期」兒童程式教育學習地圖，教育單位能透過系統化方式導入完整課程架構；飛霆程式課程朝向三語一體的學習模式，提供兒童國語、美語與程式語言，幫助孩子在理解與應用中建立運算思維。

Fun Learn Camp的國內外營隊引導孩子在實作與體驗中應用課堂所學，使品牌獲得兒童程式教育夏令營加盟推薦口碑；Sparkly平台整合營隊資源，以數位化方式媒合課程，形成教育共享生態；飛霆科技開發的「幻象戰隊」程式桌遊與教材教具，皆能提升孩子對程式語言的熱忱，創造寓教於樂的學習環境。

面對業界師資不足的問題，飛霆設計學院推出兒童程式教育師資培訓與APCS輔導，培養具備教學能力與專業輸出的優秀人才，學員能大量吸收業界人士的經驗與技術，成為未來就學與就業的參考範本。

現在，飛霆計畫推廣「五階六年十二期」的系統化課程，透過FIGHTING程式、Fun Learn Camp、Sparkly營隊平台、兒童程式師資培訓等項目，建立完整的「知識加速器」與「素養延伸器」雙軌教育生態圈，期望消弭產學落差，培養能與國際接軌、具備科技與人文素養的優秀人才。若您正在尋找兒童程式教育夏令營加盟推薦品牌，或是想報名程式師資培訓課程，不妨諮詢「飛霆 FIGHTING」，現在就點選以下連結，了解更多兒童程式教育夏令營加盟推薦資訊。

更多兒童程式教育夏令營加盟推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：飛霆 FIGHTING

電話：(02)2288-7887

地址：新北市蘆洲區長安街299巷2號1樓

時間：週一至週五11:00~20:00、週六08:00~16:00

官網：https://rink.cc/09im3

FB：https://www.facebook.com/fightingtechCoding/

以上訊息由 飛霆 FIGHTING 提供