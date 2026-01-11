兒童節性侵9歲鄰童 桃園噁男辯「自己是第一次」 判刑7年半

桃園市胡姓男子去年兒童節當日將鄰居9歲男童帶往住家附近草叢性侵，過程被居民發現錄影報警究辦，桃園地院審結將他判處7年6月徒刑。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市34歲胡姓男子去年兒童節當日，趁鄰居9歲男童獨自在門口玩耍，將他帶到空地草叢中性侵，附近居民撞見，錄影報警究辦。桃園地院審理時，辯護人指胡男為身心障礙人士，請求法官減刑，而胡男供述自己也是第一次性行為，也知道自己在對男童性交，法官認為胡男犯案時，並未因精神障礙或其他心智缺陷影響不能辨識其行為違法，審結對未滿14歲之男子犯強制性交罪判處7年6月徒刑。

判決指出，胡男與被害男童為鄰居關係，卻於去年4月4日下午，見男童獨自一人在外遊玩時，將男童帶往住家附近空地，利用周遭雜草茂密、四下無人環境，違反意願令男童褪去褲子撫摸其下體並行口交，接續又以體型優勢強行讓男童對其肛交，強制性交得逞；附近居民於住家內撞見犯案過程並以手機錄影，報警逮人送辦，經桃園地檢署調查後起訴。

桃園地院審理時，胡男坦承犯案，辯護律師以胡男為身心障礙人士，請求辨識能力不足，請求醫學鑑定。法官訊問胡男時，胡供述清楚知道當時是進行性行為，被關後已經自我反省、不會再做這種事情了，且願意工作按月賠償對方，足認胡男於犯罪時，尚無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為、或顯著降低等情，尚無刑法第19條第1、2項之適用情形，因此無醫學鑑定必要。

法官審酌，胡男只因無法克制一己私欲，不思尊重他人身體之性自主決定權，而對年僅9歲男童為強制性交犯行，致男童日後身心發展有無可磨滅之陰影，犯罪情節重大，危害社會治安甚鉅，唯事後坦承犯行，態度尚可，經衡量犯罪動機、手法及所生損害與其身心智狀況等情，判處7年6月徒刑。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

