兒童蛀牙率高，北市國小 2-6 年級學童寒假可免費塗氟預防

113 年國民口腔健康狀況調查顯示，國內兒童齲齒率於 3 歲起快速上升，其中 5 歲兒童的齲齒率為 46.3%，高於世界衛生組織所訂 5 歲兒童齲齒盛行率低於 10% 的標準；身心障礙及發展遲緩兒童齲齒盛行率更接近九成。為此，臺北市立聯合醫院於寒假期間提供國小二至六年級學童免費牙齒塗氟服務，設籍該市的學童可至台北市立聯合醫院各院區掛號。

臺北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲表示，齲齒為兒童常見口腔疾病，其形成與牙齒結構、口腔細菌、含糖飲食攝取及時間累積等因素相關。寒暑假期間，學童攝取甜食與含糖飲料頻率增加，若口腔清潔未能維持，恐更易罹患蛀牙，尤其身心障礙或發展遲緩兒童因口腔清潔能力受限，蛀牙盛行率更達約 95%。

世界衛生組織已證實，正確使用氟化物可有效預防蛀牙。李雅玲說明，氟化物可促進牙齒對酸的抵抗力，抑制細菌生長和新陳代謝，減少牙菌斑內部酸性堆積。常見氟化物使用方式包括飲水加氟、食鹽加氟、含氟牙膏、含氟漱口水等，其中以牙指表面局部塗氟最常用於學齡兒童，建議學童每半年接受 1 次牙齒塗氟，再搭配正確刷牙、維持良好的口腔衛生與飲食習慣，即能避免蛀牙發生。

為降低蛀牙率，台北市立聯合醫院口腔醫學部於寒假期間，針對設籍台北市的國小二至六年級學童舉辦免費塗氟活動。學童應在塗氟前先將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟，再攜帶健保卡、戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費，有需求的家庭可把握機會。

李雅玲也提醒，塗氟後 30 分鐘內避免進食、漱口、喝水，以利氟化物在牙齒表面發揮作用，若牙齒表面出現白色或黃色的薄膜，是氟漆黏著的正常現象，不用刻意移除。

院區 活動日期 活動時間 忠孝、陽明、仁愛、中興 1/26-2/6 週一至週五上午9:00-11:30、

下午13:30-16:00 和平婦幼院區 1/26-2/13 週一至週五上午9:00-11:30、

下午13:30-16:00

文／周佩怡、圖／巫俊郡