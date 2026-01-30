兒童視角談情緒1／《我是陳派派》從孩子視角說故事 停格動畫細膩呈現在地文化
台灣原創停格動畫影集《我是陳派派》以6至12歲的兒童為目標受眾，從一個鄉村小女孩的日常生活出發，細膩刻畫具辨識度的在地文化。
金馬獎動畫導演黃勻弦透過縝密的田野調查、多元美術媒材的運用和精巧的聲音設計，歷時2年打造出這部兼具娛樂和教育功能的影集，以手作人偶傳遞溫暖人情，引起跨世代觀眾共鳴。
黃勻弦的父親是捏麵人藝師，她自小習得相關技藝、在街頭擺攤。離鄉求學的她工作幾年之後，與哥哥黃元岳、大學同學唐治中共組文創公司，販售捏麵公仔，卻受金融海嘯衝擊結束營業。
接著她創辦旋轉犀牛原創設計工作室，除了接停格動畫廣告案，也陸續創作偶動畫短片《巴特》《當 一個人》和《山川壯麗》，並以與蔡易錦合作的《當 一個人》獲第55屆金馬獎最佳動畫短片，亦獲得第21屆台北電影獎最佳動畫片。
2019年，黃勻弦為了籌備停格動畫長片《派派你怎麼了》，開始製作相關道具，也完成所有的分鏡圖。2024年初，她參加公視的公開徵案獲選，於是把設定好的長片故事調整成兒童觀點，拆成13集、每集12分鐘，總經費為3,250萬元。
黃勻弦說明長片劇集的差異：「主人翁都是陳派派，不過聚焦的重心不同。表面上主角是同一個小女孩，但前者的目標觀眾是媽媽，後者因播映平台是小公視，因此透過孩子的視角推展劇情。」至於故事的主軸都在探討兒童情緒，尤其是憤怒。
黃勻弦表示，憤怒包含委屈、悲傷、不被尊重或期待失落，即使大人都很難掌控，甚至導致戰爭。她研究過腦神經科學，得知12歲以下孩子的大腦神經迴路還有可塑性，因此希望透過動畫探討相關議題，讓孩童在成長階段學會處理情緒問題。
《我是陳派派》於1月3日起每週六晚上19時在小公視頻道播出兩集，並同步在小公視YouTube及公視+上線。
更多鏡週刊報導
兒童視角談情緒2／沒有魔法元素！ 《我是陳派派》導演曝現實生活反而難呈現
兒童視角談情緒3／楊麗音獻聲「派媽」愛在心裡口難開 2妙招戳中小朋友笑點
