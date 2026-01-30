兒童視角談情緒2／沒有魔法元素！ 《我是陳派派》導演曝現實生活反而難呈現
停格動畫影集《我是陳派派》豐富生動的角色群像，各具特色。主角是10歲的活潑女孩陳派派，充滿想像力、個性直率的她總能在平凡中找到樂趣，用畫筆記錄生活點滴，以及她所居住的小鎮日常。
有鑑於都市景觀同質性太高，導演黃勻弦刻意以台灣的鄉村生活為背景，凸顯在地辨識度。同時不特別指出故事發生的確切地點或年代，而是把足以代表台灣的元素融合在一起，用不那麼嚴肅的角度切入去呈現本地文化。
她也為故事設定了一些原則，包括沒有3C產品、不能用魔法解決問題，而且要適合三代同堂一起觀賞。黃勻弦解釋：「我們團隊盡全力去描繪日常，其實要做魔法是比較簡單的，打造幻想世界也很容易。反而是現實生活很難呈現，因為只要做不對，觀眾馬上就看得出來。」
為了更貼近現實、拉近各地差異，田調階段黃勻弦分別在北、中、南找了好幾位老師和家長，了解教育現場的實際情況。她與家扶基金會合作多年，因此透過各地家扶中心了解不同地區困難家庭的處境，再統合成故事主題，包括容貌焦慮，或是小朋友最在意的公平性等。
在議題設定上，黃勻弦先抓大方向，以期每集內容讓台灣、乃至全球小朋友都能共感。比方原本設定其中一集以偷錢為主題，但在新竹任教的老師告訴她，當地小朋友生活無虞，比較沒有這方面的問題。因為無法引起所有孩童的共鳴，團隊也放棄這個題材。
過往黃勻弦創作短片，對劇本的發想較自由。此次對象是兒童，慎重起見，她邀請資深編劇魏嘉宏擔任顧問，她也與吳彥杰和施佩岐共同編劇。團隊的好處是，黃勻弦企圖心旺盛，創意不絕，想在12分鐘的長度兼顧笑點和美術視覺。此時其他人會扮演「收斂器」的角色，協助她把故事收在框架之內，以免她「像野馬一樣亂跑。」
兒童視角談情緒1／《我是陳派派》從孩子視角說故事 停格動畫細膩呈現在地文化
兒童視角談情緒3／楊麗音獻聲「派媽」愛在心裡口難開 2妙招戳中小朋友笑點
