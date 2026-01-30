兒童視角談情緒3／楊麗音獻聲「派媽」愛在心裡口難開 2妙招戳中小朋友笑點

「派媽」楊麗音透過聲音傳達為人母的心情，是業界公認人選。 （小公視提供）

為了讓動畫角色的聲音更符合現實，《我是陳派派》的導演黃勻弦刻意找8至12歲的素人小朋友擔任配音。她先解釋情境，再請孩子針對不符慣用語的對白提出意見，若適合就據此調整、採用。過程中有不少孩子即興蹦出來的創意，「大人根本想不到」，是整部作品的珍貴之處。

擔任配音的素人小朋友，有許多是「怪獸老師」張淑滿所帶領的阿尼馬動畫工作室的學生，專門教授國小生拍攝停格動畫。由於配音員本身也會製作停格動畫，因此對於相關製作過程並不陌生，溝通起來還算順暢。

廣告 廣告

只不過小配音員常不受控，錄音時非常折騰人。每個孩子一次錄一集、為時2小時，一天最多錄2個人。狀態好的可以按時完成，大多都坐不住，要陪他們玩、笑鬧或裝傻。黃勻弦還在錄音室準備駱馬玩偶座椅，有人錄音時會捏著它的毛，讓心情放鬆。儘管如此，小朋友難免會因特殊狀況而無法順利錄完，只好擇期再戰。

素人小朋友李沛緹為主角陳派派擔綱配音，過程有駱馬玩偶相伴。 （小公視提供）

至於挑選小朋友的標準，黃勻弦不假思索地說：「聽聲音！」她自曝有特殊能力，能馬上判別配音者的聲音和動畫角色是否相符，所以都憑直覺來決定。以《我是陳派派》中的胖達一角為例，她找了3、4個孩子都不適合，「已經快放棄了，要又可愛又胖。且胖子的聲音反而很尖，後來找到一個小男孩，配過《魔法阿嬤》，雖然是小孩子，卻有一副菸嗓，他的聲音萬中選一，太特殊了，很幸運找到他。」

黃勻弦不諱言，以前很排斥大人假裝小孩的聲音，才會找素人小朋友來配音。但這次經驗讓她理解，從工業化角度來說，由專業演員配音才是正確的選擇。

至於為「派媽」獻聲的楊麗音是業界公認人選，起初她字正腔圓，黃勻弦提醒，故意講錯或發音不準才會戳中小朋友的笑點。她認為楊麗音的聲線有特色，聽得出角色的罵聲承載了母愛，只因不知如何表達才以斥責取代。

黃勻弦說：「楊麗音的聲線就是我要的那種媽媽的感覺。有愛，但是不曉得怎麼表達，所以才會用罵來取代，或是用焦急來取代愛，這種感覺都透過她的聲音表現出來。」

更多鏡週刊報導

兒童視角談情緒1／《我是陳派派》從孩子視角說故事 停格動畫細膩呈現在地文化

兒童視角談情緒2／沒有魔法元素！ 《我是陳派派》導演曝現實生活反而難呈現