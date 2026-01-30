兒童視角談情緒4／《我是陳派派》多媒材呈現角色情緒 他們玩創意連蚊香都派上用場

涉及角色的幻想或內心世界時，團隊就以漫畫風、不織布或黏土來呈現。（小公視提供）

金馬獎動畫導演黃勻弦透過縝密的田野調查、多元美術媒材的運用和精巧的聲音設計，歷時2年打造出兼具娛樂和教育功能的停格動畫影集《我是陳派派》，以手作人偶傳遞溫暖人情，引起跨世代觀眾共鳴。

偶動畫製作過程繁瑣，除了人偶，涉及角色的幻想或內心世界時，團隊就以漫畫風、不織布或黏土來呈現。媒材的選用標準視角色情緒而定。例如：不織布僅適合用在可愛的表情，漫畫的表現形式可以很誇張，適合較激烈的情緒。動畫師也會在實物動畫上發揮創意，盡量採用彰顯文化特色的食材或物品，包括芝麻、蚊香等。

廣告 廣告

由於結合各式美術形式，因此藉聲音統合整體風格。黃勻弦表示，耳朵比眼睛更直覺，聲音就像串珠的線， 就算兩種影像風格差異大，觀眾也不易察覺。此次由台灣老牌台語歌曲製作公司三川娛樂操刀，盡可能採用傳統樂器。

黃勻弦身兼導演、編劇和美術等多重身分，工作量繁重。 （小公視提供）

起初黃勻弦擔心如此創作出來的曲調會顯得悲傷，與《我是陳派派》的喜劇調性違合。不過他們除了參考廟口的北管音樂，也以日本演歌、早期台語歌等為靈感，最後共創作51首曲子，堪稱本地兒童節目製作的大突破。

全劇耗時15,000個小時製作，拍攝近9萬張照片。每集製作期為一個月、拍100個鏡頭。為此黃勻弦打造6個攝影棚，其中5個用來拍攝教室、廚房等立體場景；另外一個棚供平面媒材使用。製作進度需遷就人偶數量，黃勻弦替主要角色打造多個人偶，例如主角陳派派就有5個偶、數十個嘴唇配件。

黃勻弦透露，製作過程中，偶的耗損率高得不可思議，她常在動畫師下班後，還要進行修補，常叮嚀動畫師的動作要放輕一點。她坦言沒有好好培訓工作人員，雖然也開課教大家怎麼做，不過捏塑還是與手感有關，有些人做出來的東西可以用，只是無法盡善盡美。

由於是手作人偶，因此即使同一個角色，有的偶會長得不太一樣。連黃勻弦都無法百分之百手工複製，所幸通常加了動作之後就看不出差異，儘管如此，她認為這不是正常的情況，還是應該要調整。

更多鏡週刊報導

兒童視角談情緒1／《我是陳派派》從孩子視角說故事 停格動畫細膩呈現在地文化

兒童視角談情緒2／沒有魔法元素！ 《我是陳派派》導演曝現實生活反而難呈現