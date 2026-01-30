兒童視角談情緒5／「停格動畫誰來拍都一樣慢」 他們從不藏私助產業進步

製作團隊打造六個攝影棚，其中用於拍攝立體場景的有五個。 （小公視提供）

黃勻弦身兼《我是陳派派》導演、編劇和美術等，忙得不可開交。後來靈機一動，在第八集以後增設副導演，動畫師遇到問題先跟副導討論，找出解決方法。此做法賦予動畫師責任意識，經過一段時間訓練，他們逐漸掌握打光和設計場景的技巧，加速工作進度，也有助於人才養成，一舉兩得。

由於台灣的停格動畫產業規模小，製作極度耗時耗能，黃勻弦與業界人士發展出獨特的生存模式：藉由分散式合作與技術共享，讓整體社群在資源有限的情況下依然能保持運作。

黃勻弦表示，2010年時，台灣只有兩間定格動畫工作室，「當時我們從來沒有自己去找案子，因為做的人少，要做停格（動畫）只能找我們，MV、廣告或紀錄片導演有需要就會找到我們這邊來。」

她不諱言，創業過程有兩個選擇，一是把公司做大，聘請大量員工，然後獨攬案源。但黃勻弦選擇組成游擊隊的方式，鼓勵內部優秀的人才或實習生創業成立小型工作室。黃勻弦接到案子會發給他們做，且不抽成，目的是希望新的工作室都能成長壯大，至今從她的公司發展出去的工作室已有四間。

黃勻弦（前排左二）率動畫團隊，以手作人偶傳遞溫暖人情，引起跨世代觀眾共鳴。（小公視提供）

這些獨立的工作室會發展各自專長，例如有人專攻羊毛氈、有人擅長剪紙、有人鑽研黏土或實物動畫。透過視覺風格與媒材的區隔，彼此不會互相競爭，反而形成互補的生態系。當某個工作室接到案子，其他工作室的人會來支援；當下一個工作室有案子則換成其他人予以協助。這樣的模式讓這群創作者保持活水，能夠在產業順利生存。

黃勻弦表示，從事停格動畫的創作者都會定期聚會、分享，「因為技術對我們來說太重要了，我們都是共享技術，如果發現某個材料很好用，就會盡快告知大家。這是快速成長的方法，我們就是靠這種方法一起進步。」

這種技術分享的做法與日本截然不同。黃勻弦透露，曾有日本停格動畫公司來台交流，坦言日本視製作技術為商業機密，不會輕易分享。對此黃勻弦認為，「停格動畫誰來拍都一樣慢」，沒有必要藏私，公開技術反而有助整體環境進步。

