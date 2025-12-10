兒童走在路上不安全！民團曝「平均每年約1萬名兒童」遭捲入交通死傷 嚇退通學意願

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通事故長年位居我國兒少死因首位，靖娟基金會今（10）日指出，據統計，最近4年來平均每年有1萬0476名的12歲以下兒童因交通事故傷亡，平均每天近30名學童因此受傷或喪生。靖娟在去年進一步調查發現，兒少交通事故層出不窮似乎也間接影響國小學童通學的情況，有約7成學童由家長接送，其中一半的學童表示「不願自行通學」。

台灣交通亂象使得學童不願自行通學，靖娟進一步分析原因，包括社區道路安全不足、人行道被占用、車輛未禮讓、路口視線死角等，顯示孩子每日通學安全仍面臨挑戰。

靖娟基金會執行長許雅荏坦言，兒童的真實感受與觀察值應被納入社區交通安全決策中，將會持續推動；她也直言，要讓孩子有能力自主通學，改善道路環境是關鍵。

靖娟基金會今日宣布將與全家便利商店推動「小小交安偵探隊:我的回家安全路」 社區安全檢視行動，這次與台北市福德國小合作，從「兒童視角」出發，實際走訪街區、紀錄可能造成危險的路段及環境，並繪製「社區通學風險地圖」。

靖娟基金會進一步表示，明年將持續推動交通安全教育,預計與全家便利商店合作辦理10場交通安全宣導，結合超商、學校及社區的力量，培養兒童的風險辨識能力，促進家長、學校與社區三方共同參與。

