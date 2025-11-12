兒童近視加速眼球拉長！高度近視風險增 醫給解方預防





【NOW健康 林志遠／高雄報導】近年來，兒童近視的年齡層逐漸降低，成為家長高度關心的健康議題。高雄市立聯合醫院眼科主治醫師吳馨芊指出，兒童近視率逐年上升，主要與生活習慣息息相關。她強調，年紀越小罹患近視，度數增加越快，因此應盡量避免孩童過早開始長時間近距離用眼。







小朋友長期近距離用眼恐高度近視 易引發各種眼疾



吳馨芊醫師提醒，網路世代小朋友依賴手機、平板等3C產品，加上長時間的課業學習、閱讀，眼睛一直處於近距離對焦無法放鬆的狀態，近視自然產生。再加上戶外活動時間的不足及父母高度近視的遺傳，也提高了近視增加的風險。

新生兒的眼球尚未發育完全，會隨著年齡而變大。若長時間近距離用眼，會加速眼球軸度拉長，使其從較圓的形狀變成長橢圓形。這種結構改變容易引發多種眼疾，例如白內障、青光眼、視網膜剝離或黃斑部病變等，這些疾病都可能導致視力提前惡化，甚至造成失明。



角膜塑型片控制近視度數 白天不戴眼鏡也能看清楚



吳馨芊醫師表示，角膜塑型片是一種特殊設計的硬式隱形眼鏡，小朋友可在夜間睡覺時配戴，以暫時改變角膜弧度，抑制眼軸拉長，進而減緩近視度數增加。配戴角膜塑型片的好處是，夜間配戴角膜塑型片約6至8小時後，白天不戴眼鏡也看得清楚。



吳馨芊醫師建議，當學齡兒童的近視度數增加較快時，可考慮配戴角膜塑型片以抑制度數增加。一般而言，孩子開始配戴角膜塑型片後，可持續使用到18歲左右。不過，亞洲孩子課業壓力大，加上長期近距離用眼，眼軸可能持續拉長至成年，部分孩子若戴得習慣，18歲後仍可繼續配戴。



至於安全性方面，角膜塑型片是相對安全的矯正方式，僅有少數情況，如遇嚴重過敏或清潔保養不確實等問題，則不建議配戴。使用後若眼睛出現不適、分泌物多或充血，建議回診由醫師檢查並進一步評估。



常見控制近視方式有兩種 眼科醫師分析使用優缺點



吳馨芊醫師強調，如果孩子出現遠處看不清楚的近視問題，若沒有及時矯正，度數可能會持續快速增加。根據統計，兒童近視度數1年可增加約100度，舉例來說，若孩子在6、7歲就近視，到18歲前，近視度數很可能突破1000度。



目前控制近視度數的方式主要有兩種：第一種是點長效型散瞳劑，第二種是配戴角膜塑型片，這兩種不論是臨床經驗或大規模長期的追蹤研究中，都顯示對抑制近視度數增加，有相當良好的成效。此外，還有針對近視控制設計的特殊眼鏡，以及日拋型近視隱形眼鏡等方式，皆有助近視度數控制。



吳馨芊醫師分析，長效型散瞳劑使用相當便利，只需在睡前點1次眼藥水。有多種濃度可以選擇，一般先從低濃度開始，濃度愈高，當然效果愈好，不過瞳孔放大畏光的副作用也愈明顯。如果近視度數較高，仍須配戴眼睛才能看清。



至於角膜塑型片價格較高，清洗及配戴所需時間較長，但起床取下後，不配戴眼睛，通常也能看清。要注意的是角膜塑型片的清潔與保養非常重要，正確使用才能確保效果與安全性。





▲吳馨芊醫師提醒，家長應該定期帶孩子進行視力檢查，及早發現近視問題並採取合適的控制方式。（圖／吳馨芊醫師提供）



角膜塑型片、散瞳劑如何選？ 應依孩子狀況來評估



針對近視度數控制的方法現今相當多元，包括角膜塑型片、長效型散瞳劑、近視控制設計的眼鏡，以及日拋型近視隱形眼鏡等。 吳馨芊醫師認為，無論選擇哪一種方式，需根據孩子近視度數增加的速度、生活習慣及配合度來評估，同時也要考量家長與孩子能否確實做好清潔與配戴。 醫師會依照每位孩子的狀況，進行全方位評估，給予最合適的建議。



吳馨芊醫師叮嚀，家長應該定期帶孩子進行視力檢查，及早發現近視問題並採取合適的控制方式，才能幫助孩子維持良好視力，為未來的學習與生活打下健康的基礎。



