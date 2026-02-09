兒童遊戲事故風險轉移 臨時性遊具管理成新警訊

呼籲大合照

根據靖娟基金會統計的兒少事故資料顯示，除交通事故外，遊戲場域事故風險也呈現新變化。統計顯示，114年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人涉及充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，除交通事故外，遊戲場域事故風險亦呈現新變化。統計顯示，近四年遊戲事故多發生於公園等公共場所，主要涉及溜滑梯、攀爬架等固定式遊具；然而114年事故風險出現明顯轉移，集中於親子活動、假日市集等臨時活動場域中常見的充氣式遊具。

許雅荏執行長指出，固定式遊具最常發生受傷像是攀爬等爬高的設備墜落為主，另外則是充氣式遊具，像是氣墊樂園，主要就是扭傷、碰撞傷的狀態，像這樣移動式非固定式的遊具，大部分產生問題都是管理不當、沒有分齡使用，才會產生互相的傷害或是踩踏的狀況。

提醒家長春節期間帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認現場是否落實設備固定、出入口有防護、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，同時家長也需要在旁時刻照顧，才能避免憾事發生。