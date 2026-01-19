兒童過動症用藥副作用高 廖偉翔籲建立「醫病共享資訊」告知風險 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

食藥署近年推動「藥品仿單電子化」及「西藥非處方藥仿單外盒格式與規範」，希望讓藥物資訊更容易取得。立委廖偉翔今（19）日則指出，「資訊可及性」並不完全等於「資訊的理解」，尤其兒童精神科用藥涉及的資訊相當複雜，單靠家長自行查閱仿單，仍難以完整掌握用藥風險，因此醫病共享決策（Shared Decision Making, SDM）的推行相當重要。

廖偉翔表示，醫師開立藥物時常一次開多種藥品，再由藥師進行調劑包裝。如果醫師無法清楚說明每種藥品的副作用，病人或家長很可能無法理解潛在風險。他特別提醒，治療 ADHD（注意力不足過動症）常用的「利他能」與「專思達」均為三級管制藥品，仿單明確載有「自殺念頭或自殺意圖」等重大不良反應，顯見充分告知的重要性。

廖偉翔建議，衛福部應要求醫師在開立三級管制藥品時，建立標準化流程，並將告知過程完整記錄於病歷中，確保家長或監護人充分了解所有重大副作用。他強調，促進醫師、家長、學校教師及相關專業人員共同討論學童狀況，避免直接用藥，有效降低兒童精神科用藥風險。

廖偉翔強調，「醫病共享決策」不僅是保障家長的知情權，也能提升治療安全性與成效。他呼籲，政府應從診斷、用藥到追蹤全程把關，並整合家長、學校與醫療人員，共同守護孩子健康。

食藥署署長姜至剛表示，目前只有250種藥品是主動提供給食藥署，一部分是指示用藥 （Over-the-counter Drug，簡稱ODC）、一部分是住院針劑，目前他仍在署內積極推動，強調電子榜單要公布前，都須先電子化，希望未來讓民眾知道相關用藥資訊。

衛福部次長林靜儀表示，ADHD有一定盛行率，相信第一線兒童精神科醫師會做出適當診斷，但其症狀恐讓孩子在學校被霸凌，或有自殺情況，本來確診ADHD就要通報。

林靜儀說，無論是ADHD或是相關各種疾病，在用藥上都希望一併共享決策，她解釋，若確診ADHD就需要治療，但也擔心家長或老師會將孩子其他行為歸咎疾病，怕產生誤解，只要老師願意積極主動陪兒童，衛福部都會支持。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

