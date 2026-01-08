兒童雨鞋塑化劑超標615倍 中國製六成不合格

生活中心／綜合報導

消基會抽查20件市售兒童雨鞋，結果發現，有高達11件驗出「塑化劑超標」，有9件來自中國，其中1件竟然超標615倍，這是消基會相隔7年再檢測，結果竟然比之前還糟，也提醒民眾，除了盡量挑選國產品，孩子穿雨鞋時，應該先穿上襪子。

台灣氣候多雨又潮濕，不少家長，要幫孩子服裝搭配，或是避免讓孩子外出腳溼答答，也會搭配兒童雨鞋，但消基會抽驗20項市售兒童雨鞋，11件裡面，含有塑化劑的，9件來自中國，其中有1件竟然嚴重超標615倍。消基會檢驗長凌永健：「下雨天穿（雨鞋）的話，實際上你整個腳，就是全部被包在裡面，所以他的被透過皮膚，被小朋友吸收的這個效率，應該會比雨衣，它的被吸附率應該絕對是更高。」

消基會公布不合格的兒童雨鞋。（圖／民視新聞）





早在2015年，就抽樣過，但時隔7年再抽檢，嚴重退步，因為這個PVC製程，通常會加塑化劑來提升柔軟度，但塑化劑有內分泌干擾性，穿著時，可能因為皮膚接觸、啃咬，而進入體內，嚴重的話，會影響兒童生殖系統、神經發育、跟免疫功能。消基會秘書長陳雅萍：「塑化劑我們常說是環境荷爾蒙，荷爾蒙本身其實對兒童的性早熟，甚至兒童的生殖部分，是會有很大的影響，尤其雨衣有標示也有規範，雨鞋沒有規範。」法規沒有規範，那只能家長自己注意，挑選MadeinTaiwan、檢視詳細資訊，穿雨鞋要搭襪子，尺寸大1號，別穿太久、以及鞋墊常清洗，跨境購買要更注意，如果還是擔心塑化劑問題，可以挑橡膠材質。





消基會建議，孩子穿雨鞋，可多加襪子。（圖／民視新聞）





其他兒童雨鞋專賣店長林小姐：「穿襪子一定比較不會有摩擦，但是安全上（橡膠）一定是最安全的，它是沒有含塑化劑，有的打開，它是塑膠味很重的，那個可能就先不要參考，你會聞到那個味道蠻重的，那個我也不敢讓我的小孩子穿。」塑膠的比較輕、款式也比較多，但就是不透氣；橡膠材質，防滑耐磨，可是比較貴，標示上，其實也有很大的改善空間，但為了下一代的健康，家長們可能還是忍著痛，荷包多掏一點。





