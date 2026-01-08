兒童雨鞋「塑化劑超標615倍」 消基會籲：應納入管制項目

消基會針對市售兒童雨鞋進行塑化劑檢測，結果顯示20件樣品中有11件超標，不合格率高達55%，其中一件中國製產品更驗出超標615倍的驚人數值。消基會秘書長陳雅萍指出，相較於2018年的檢測結果，此次不合格比例大幅攀升，呼籲政府應將兒童雨鞋納入應施檢驗項目。

消基會針對市售兒童雨鞋進行塑化劑檢測，結果顯示20件樣品中有11件超標，不合格率高達55%，其中一件中國製產品更驗出超標615倍的驚人數值。（圖／消基會）

此次檢測樣品在雙北地區及網路平台購得，20件材質標示為「PVC」的兒童雨鞋中，產地標示為中國大陸者有15件、台灣3件、日本1件，另有1件未標示產地。檢驗長凌永健表示，11件塑化劑總量超標的樣品中，9件來自中國、1件來自日本、1件未標示產地，值得注意的是，台灣製造的3件全數合格。

廣告 廣告

對比2018年檢驗15件僅3件不合格的20%不合格率，此次檢測結果顯示情況更加嚴重。凌永健強調，來自中國的15件樣品中有9件不合格，不合格率超過6成，其中最嚴重的一件超標615倍，顯示中國製兒童雨鞋的品質控管存在重大問題。

來自中國的15件樣品中有9件不合格，不合格率超過6成。（圖／消基會）

陳雅萍指出，台灣氣候多雨，許多兒童會穿著雨鞋上學，但塑化劑屬於環境荷爾蒙，可能導致兒童性早熟等健康問題。她表示，此次受檢的20件兒童雨鞋大多來自網購平台，建議主管機關應要求電商平台及商家在網站上完整揭露商品標示資訊，讓消費者能夠辨識產品來源。

消基會強調，目前標準局僅將「兒童雨衣」列為應施檢驗項目，但容易與皮膚接觸的「兒童雨鞋」卻未納入管制範圍。陳雅萍建議家長在選購時應盡量挑選國產品牌，並且讓孩童穿著雨鞋時最好先穿上襪子，以減少塑化劑直接接觸皮膚的機會，降低健康風險。

延伸閱讀

今晚開獎！威力彩頭獎飆4.4億 3星座財運大開

丟錯最高罰6千！環保局：整串衛生紙外層塑膠袋要回收

屏東「奔FUN185」雙層巴士開跑 南北雙線暢遊沿山秘境