兒童鼻過敏常誤認為感冒 醫師教你環境控制與治療關鍵

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

在兒科門診中，鼻過敏是最常見的主訴之一。許多家長發現孩子每天早晨起床就開始連打噴嚏、流鼻水，甚至鼻塞到難以入睡，誤以為是感冒反覆不癒。對此，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健提醒，這些症狀多半不是病毒感染，而是「過敏性鼻炎」所引起。

徐欣健指出，過敏性鼻炎是因免疫系統對環境中常見物質（如塵蟎、灰塵、寵物皮屑、花粉等）過度反應所造成的慢性疾病。與感冒不同的是，感冒通常在一到兩週內痊癒，但過敏性鼻炎可能反覆發作、甚至一年四季困擾不斷。常見症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子或眼睛搔癢，長期鼻塞的孩子還可能出現「鼻樑橫紋」或「黑眼圈」等特徵。

廣告 廣告

鼻過敏影響層面很廣

「鼻過敏影響的不只是鼻子，還會波及睡眠、注意力與學習表現。」徐欣健說，長期鼻塞會導致孩子白天精神不濟、注意力下降，甚至影響人際互動。此外，鼻過敏常與氣喘、異位性皮膚炎並存，被稱為「過敏三兄弟」，若未妥善控制，可能增加氣喘發作風險。

診斷上，醫師會依病史與臨床症狀判斷，必要時進行過敏原檢測，如血液檢驗或皮膚點刺試驗，以了解孩子對哪些物質特別敏感。找出過敏原的目的，不僅是確定致敏物，更能協助改善生活環境、減少誘發機會。

環境控制是治療的第一步

治療方面，環境控制是首要步驟。徐欣健建議家長：

1.使用防蟎寢具、定期清洗床單被套，減少塵蟎；

2.保持室內通風、減少菸害與香氛刺激；

3.溫差大時注意保暖，避免冷空氣誘發症狀。

在醫師指導下使用藥物治療

若症狀仍明顯影響生活，可在醫師指導下使用藥物治療，包括抗組織胺、類固醇鼻噴劑等。徐欣健強調，類固醇鼻噴劑安全性高、可長期使用，不必過度擔心副作用。

廣告 廣告

對於症狀嚴重、藥物效果有限的患者，亦可考慮「過敏免疫治療」，透過長期、規律接觸少量過敏原訓練免疫系統，改善過敏體質。

「孩子的鼻過敏需要時間與耐心照顧。」徐欣健提醒，家長應理解孩子的不適、配合醫師治療並持續調整居家環境。雖然鼻過敏難以根治，但透過適當控制與家人支持，孩子仍能自在學習與健康成長。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·為何天熱還是會過敏？ 醫揭「意想不到兇手」：戶外活動後務必快洗澡

·換季鼻過敏又發作！醫點名「這些食物」最好少碰 夏天最愛1涼拌食材上榜