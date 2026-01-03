兒童齲齒率飆 影響恆牙生長

台灣兒童蛀牙率高，牙醫師表示，刷牙是最好的預防方式，睡前清潔最為重要。（鄭郁蓁攝）

台灣兒童齲齒率嚴重，根據衛福部民國113年國民口腔健康狀況調查結果顯示，國內兒童齲齒率於3歲開始快速上升，其中5歲兒童的齲齒率為46.3％，對比世界衛生組織（WHO）2030年的期望值：5～6歲兒童無齲齒率80％以上，之間有很大的落差。醫師提醒，包括精緻飲食、常給兒童零食獎勵，都會導致乳牙蛀牙嚴重，會影響日後恆齒生長。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲表示，蛀牙有四大因素：牙齒、細菌、食物及時間，也就是孩子飯吃太久，或含食物在嘴裡，如睡覺含著奶瓶，食物、奶水在嘴巴裡停留很久，就會產生酸進而腐蝕牙齒。

李雅玲觀察，學齡兒童蛀牙率高，與現今精緻飲食、含糖飲料喝太多，以及長輩以零食糖果當獎勵有關，她診間就曾治療一名幼童，還未上小學牙齒都蛀光，需要做兒童全口假牙。

「很多父母以為乳牙可有可無，其實是錯誤觀念」。乳牙可引導恆牙生長，嚴重發炎也會影響恆牙發育，若過早掉落則可能影響顎骨及臉型發育，造成恆牙排列空間不足，導致日後齒列擁擠不整齊，孩子也會較無自信心。

她說，若牙齒表面出現粉白脫鈣斑點、咖啡色或黑點，代表蛀牙已開始，若能及早發現，可透過補牙、套上牙冠等方式避免惡化；若已波及牙髓則需抽神經，嚴重時需拔除，並以空間維持器保留日後恆牙萌發位置。

「最好的預防方式仍是刷牙」！李雅玲建議三餐後與睡前刷牙，睡前清潔尤為重要。若當下不便刷牙，可以清水漱口或使用無糖口香糖增加唾液分泌降低酸性。由於幼童大小肌肉發育未成熟，常刷得不好，建議家長可協助刷至約6至9歲。

牙膏建議可選擇含氟1000ppm以上、只要不含糖即可。學齡後可使用含氟漱口水；國小一、二年級第一大臼齒萌出後，健保提供一次窩溝封填，可降低大臼齒蛀牙風險。