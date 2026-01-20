兒耶誕卡片寫滿滿3頁 何如芸嚴厲喊「傻瓜」
〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸育有2子，目前都在新加坡求學，她經歷婚變官司煎熬，好不容易走出人生低潮，現在的她有2子萬事足，但有時也會「嚴母」上身，今(20)日一早就爆出她嚴厲斥責小兒子「傻瓜」。
何如芸說，去年工作量突然減少很多，讓她多了很多時間可以陪媽媽，同時去新加坡看孩子，在一次次往返新加坡和孩子們生活般的相處中，得到救贖，體會到只有親情可以深刻撫慰人心。
過去2年，何如芸坦言自己像是活在地窖裡，現在的又想好好找回那個意志力堅強，永不放棄的自己。
話鋒一轉，何如芸吐露聖誕節小兒寫了一張卡片給她，中文不是太好的他寫了滿滿的3頁字，其中有一段小兒說：「我希望有一天，我也能讓你覺得你的努力，你的堅持，你的愛都沒有白費。」
小兒這暖心寫卡片，何如芸居然不太領情喊了「傻瓜」2字，接著才說：「愛從來不會白費，他很稀少，很珍貴，卻能永植你我心中。」希望小兒子不要只看到何如芸酸念「傻瓜」。
更多自由時報報導
為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！
【1/19～1/25星座錦囊】迎大寒「4星進站水瓶座」！推動變革、清理人生害蟲好時機…
嚇爆！馬年沖犯流年煞 「散霉運」扭轉氣場3指南
高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！
其他人也在看
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 1
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 34
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 28
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 5
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 17 小時前 ・ 1
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 3 天前 ・ 10
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 1 天前 ・ 2
黃明志發聲否認染毒 雪碧怒嗆聲2字「神扯」
馬來西亞籍歌手黃明志19日在律師陪同下前往吉隆坡法院出庭，因被指控持有冰毒及壯陽藥威而剛，在大馬屬於禁藥，他否認指控罪名，離開法院後在臉書發聲：「壯陽藥裡含有冰毒成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。」自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 141