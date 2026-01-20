兒耶誕卡片寫滿滿3頁 何如芸嚴厲喊「傻瓜」

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸育有2子，目前都在新加坡求學，她經歷婚變官司煎熬，好不容易走出人生低潮，現在的她有2子萬事足，但有時也會「嚴母」上身，今(20)日一早就爆出她嚴厲斥責小兒子「傻瓜」。

何如芸說，去年工作量突然減少很多，讓她多了很多時間可以陪媽媽，同時去新加坡看孩子，在一次次往返新加坡和孩子們生活般的相處中，得到救贖，體會到只有親情可以深刻撫慰人心。

過去2年，何如芸坦言自己像是活在地窖裡，現在的又想好好找回那個意志力堅強，永不放棄的自己。

廣告 廣告

話鋒一轉，何如芸吐露聖誕節小兒寫了一張卡片給她，中文不是太好的他寫了滿滿的3頁字，其中有一段小兒說：「我希望有一天，我也能讓你覺得你的努力，你的堅持，你的愛都沒有白費。」

小兒這暖心寫卡片，何如芸居然不太領情喊了「傻瓜」2字，接著才說：「愛從來不會白費，他很稀少，很珍貴，卻能永植你我心中。」希望小兒子不要只看到何如芸酸念「傻瓜」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

【1/19～1/25星座錦囊】迎大寒「4星進站水瓶座」！推動變革、清理人生害蟲好時機…

嚇爆！馬年沖犯流年煞 「散霉運」扭轉氣場3指南

高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！

