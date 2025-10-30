兒虐案判無期或10年以上「不可假釋」！政院拍板刑法修正草案

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

行政院會今（30）天拍板「中華民國刑法」部分條文修正草案，行政院長卓榮泰在會中表示，本次修法，就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義。

行政院會今天通過「中華民國刑法」部分條文修正草案、「中華民國刑法施行法」第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，函請司法院會銜送請立法院審議，以及「監獄行刑法」第148條、第156條修正草案併同函請立法院審議。

廣告 廣告

會後行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中說明，本次修法，就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義；另外，依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋的規範，要作通盤修正。

卓榮泰也說，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院各黨團溝通協調，早日完成修法程序。