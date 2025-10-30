1歲男童剴剴遭保母虐死案，一審宣判保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，上訴二審，高院11月10日將再開庭。社會高度關注剴剴，促使立委提案修法加重虐童刑責，行政院會30日拍板《刑法》修正草案，就故意殺人及兒虐案件，被告判處無期徒刑或有期徒刑超過10年者，不可假釋，希望嚇阻此類型犯罪。

法務部檢察司長張曉雯說明，「為了彰顯社會公義，增訂對於故意殺人、殺人未遂，或者是對於凌虐未滿7歲的兒童致死、致重傷，經過判處無期徒刑或逾10年有期徒刑者，都不得假釋的規定。」

廣告 廣告

台北市民劉小姐認為，「一定會有家長是覺得，有被保護到的感覺，我有2個小孩，所以每次看到這種新聞，都是會很擔心發生在自己的小孩身上。」

另一位王小姐表示，「贊同啦，因為我覺得這種案件層出不窮啊，然後你如果沒有用一個比較重的刑罰，似乎沒有辦法達到一個嚇阻的目的。」

民眾支持加重修法嚇阻犯罪，民團認為司法只是最後底線，要避免兒虐事件發生還是得從前端預防著手，呼籲政府正視兒少保護制度漏洞，也提出包括設立「兒少保護部」、提高權責人員監管標準、強化跨機關通報系統等多項改革訴求。

兒虐零容忍發言人李侑宭解釋道，「我們對於今日這個草案的通過是樂觀其成，刑法說真的其實它終究是比較後端的，我們還是希望說在前端能夠盡量去搶救孩子，對社安網的部分，來去做優化跟改善。」

除了故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋，行政院刑法修正重點還包含行為時或審判時精神障礙或心智缺陷，不得處以死刑；判刑確定前的羈押日數計入假釋要件「已執行期間」。法務部也修正刑法施行法新舊法「從舊從輕」適用原則，新法上路後不會回溯舊案，若新法較輕，舊案可適用新法。

更多公視新聞網報導

兒虐案受矚政院拍板加重刑責 判逾10年徒刑不得假釋

剴剴案監督疏失 監院糾正衛福部、雙北市府

保母姊妹虐死剴剴遭判刑 疑涉施虐2童已另案起訴

