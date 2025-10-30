兒虐致死、故意殺人判刑10年以上者 政院提不得假釋修法草案

為了回應民意與社會期待，行政院30日宣布通過《刑法》、《刑法施行法》與《監獄行刑法》等 修正草案 ，內容包括精神障礙或心智缺陷者不得科處死刑、增訂故意殺人與兒虐致死等案件，若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者不得假釋等，後續將在司法院會銜後函請立法院審議。

法務部表示，依照憲法法庭去（2024）年憲判字第8號判決，增訂不得科處死刑條件，包含行為時因精神障礙、心智缺陷導致辨識能力明顯不足，或因前述情形，而導致訴訟中自我辯護能力明顯不足等情況。

廣告 廣告

此外，為了嚇阻犯罪並彰顯社會公義，這次修法也增訂包含故意殺人、殺人未遂或凌虐未滿7歲的兒童致死、致重傷等罪，若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，將不得假釋。此外，若無期徒刑受刑人於假釋後再犯同類重罪確定者，除撤銷假釋重新執行原本刑責，也不得再度假釋。

依照司法院釋字第801號解釋，本次修法草案也增訂，無期徒刑或有期徒刑於裁判確定前的羈押日數，全部納入假釋要件的已執行期間。

若是死刑定讞經撤銷改判者，則在等待執行前的收容期間不得折抵刑期、拘役、罰金或拘束人身自由之保安處分，同時也不計入假釋已執行期間。

而為因應憲法法庭於去年做出的憲判字第2號判決指出，無期徒刑假釋遭撤銷者，殘餘刑期一律執行20年或25年的規定違反比例原則，本次修法草案中也明訂，未來受刑人假釋遭撤銷後，無期徒刑者執行原無期徒刑；有期徒刑若殘期為10年以下將全部執行完畢，殘刑10年以上者，則在執行10年後依假釋原則執行。

更多公視新聞網報導

兒虐案受矚政院拍板加重刑責 判逾10年徒刑不得假釋

立院將審無期徒刑分級修法 藍委提最重不得假釋

