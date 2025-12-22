兒虐、體罰、性騷 將可暫停托育

《兒童托育服務法》歷經6次審查、7個月的討論，22日出委員會，待黨團協商。（林周義攝）

剴剴受虐致死案轟動社會，立法院衛環委員會22日續審《兒童托育服務法》草案，歷時7個月討論、6次審查，昨天送出委員會，共22條文保留，待黨團協商。昨天通過的重點條文包含，托育人員對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾等，主管機關不只能夠暫停新收托，必要時得命其暫停托育服務。

昨天通過的條文中，為避免托育人員在不當行為出現時繼續危害兒童，對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾等，主管機關應即通知兒童的法定代理人、實際照顧者，必要時得命其暫停托育服務。托育機構負責人若有性剝削、有傷害兒童之虞等，1到4年不得擔任機構負責人，並公布姓名。另主管機關接獲檢舉後啟動審議，兒童的法定代理人、照顧者若不服，得依法提起訴願。

針對托育人員資格，除要求在聘雇前檢具名冊、資格證明、切結書、3個月內的警察刑事紀錄證明書（良民證）等，還包括每年應完成18小時以上專業知能研習，且每2年所接受研習應包括性別平等課程；提供托育服務前2年內或後3個月內，應完成8小時以上兒童基本救命術訓練，並於每2年再完成8小時以上兒童基本救命術訓練、3小時以上事故傷害預防及處理演練、1次以上緊急救護情境演習。

至於托嬰中心監視影像強制上傳中央的「監管雲」，朝野立委大多支持，多數立委及衛福部版本要求影像在雲端至少保存30天，也有要求60天，針對如何調閱資料亦有不同設計，相關條文於今年8月審查時被保留；加上昨日審查完竣的內容，共22條文保留，待黨團協商再議。

對此，全國教師工會總聯合會昨日表達強烈譴責，批評此舉嚴重侵害幼兒的隱私權，阻礙人格正常發展，要求衛福部立即撤回「監管雲」計畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控。