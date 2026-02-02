兒袁義認叛逆不想見袁惟仁！女兒袁融卻坦言「被偏愛」 父病危曾2度奔台東探視

袁融發文哀悼父親袁惟仁。翻攝IG @yzzn.v

「小胖老師」袁惟仁病逝，子女袁義、袁融都發文哀悼父親，並分別訴說從父親病倒後，自己的心情，以及與父子之間的情感。女兒袁融並透露，父親病逝前，曾到台東去探視。

袁惟仁2018年10月在上海腦溢血後癱瘓臥床，由台東家人照顧，子女跟前妻陸元琪在台北生活，與他的姊姊、媽媽曾斷聯，兒子袁義發文坦言總以工作為藉口，沒有去探視父親，在上海時也「打死都不進去看你。」當時的自己只想叛逆一次，這輩子父子情淡，卻也「扯平了」。

袁融稱袁惟仁「一直很溫柔」偏愛著女兒

不過袁融卻形容，在自己心中，「爸爸一直都是一個很溫柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人。爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的。』他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。」

袁融分享嬰兒時期被袁惟仁抱在懷裡的照片。翻攝IG @yzzn.v

上個月初袁惟仁驚傳進加護病房，病情不樂觀，袁融跑了2次台東去探望爸爸，「醫護人員也告知，如果我人在台北，可能趕不上見他最後一面。所以最後一次探望時，我和他說了很多這8年來他沒能參與的一切，也告訴他，不用擔心我，我長大了。」

袁融也形容：「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾。沒有更多需要向大家交代的了。接下來，我會好好陪他走完最後一程，也謝謝大家的關心。」也坦言獲知父親過世後，心情難受，花了約半天的時間平復，才能發文回應眾人關心。

曾排斥當「星二代」 如今卻慶幸原因曝光

袁融分享小時候與爸爸袁惟仁的合照。翻攝IG @yzzn.v

此外，袁融也坦言：「有記憶以來，就很排斥自己的爸爸是藝人，好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你。」、「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。」、「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」



