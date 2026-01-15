兒要她抵押養老窩幫周轉，不幫愧疚、幫了沒安全感…心理師給熟齡資產3原則：先顧自己，剩下才是遺產

如芳(化名)的兒子做生意周轉不順，希望她拿房子抵押貸款，助他渡過難關，但她告知女兒這件煩心的事，女兒大力反對，兄妹倆為此醜話盡出，各自逼她表態，讓她心都碎了。 對於貸款的事，如芳心情矛盾，兒子被錢逼急，不幫他，怕是當媽自私；幫他，家裡的存款在先生生病時幾乎花光，這間房子是剩下的唯一資產，是她老後的依靠，沒了房子她也失去養老保障。 兄妹倆的爭執點在於，妹妹覺得哥哥好高騖遠，總是從家裡挖錢，現在連老媽的老本都不放過；哥哥則質疑妹妹當年留學用家裡的錢，但是他沒有，現在妹妹的阻擾，是怕將來少分遺產。 女兒直白向媽媽說：「如果哥哥創業失敗，他連自己生活都有問題，以後誰來照顧妳？」這話聽來很刺耳，但如芳知道不無道理，卻仍忐忑「不管兒子真的可以嗎？」

在照顧自己的「老後的安全感」以及「拒絕子女的愧疚感」之間拉扯，是許多熟齡父母兩難的問題。

老後安全感主要源自三件事

●健康的安全感：身體能自主行動、能自理，以及未來需要維護健康所需的醫療支援、日常照顧安排等。 ●金錢的安全感：能負擔自己的生活開銷，不會成為他人的負擔，不需看人臉色的經濟底氣。 ●關係的安全感：能與家人、朋友保持連結，能感覺被需要、被關心，穩定的人際關係。

這三大安全感維繫老後生活品質，如芳若是從這三項逐一檢視，就能更具體的知道，如果把房子讓給兒子貸款，自己將面臨的風險有多大。例如，健康照護資源減少；金錢自主性降低，要看子女的臉色，兒子即使賺錢不一定願意還錢；兄妹鬩牆情緒波及對媽媽的態度或看法。

拒絕的愧疚感

我們的社會把為孩子犧牲奉獻，當成對母愛的高標準，在加上護子的天性，讓媽媽拒絕孩子時，特別容易產生愧疚感。在孩子與自己的需求互斥時，滿足自己就不是個「好媽媽」。隨著年紀的增加，潛意識裡恐懼，「如果不答應，孩子是不是就不要我了，就不愛我了」

如芳的愧疚感來源還有一部分是，當年他們的確為子女準備好讀書的費用，只是兒子無意深造，後來錢陸續花掉了。這點，對兒子比較不好意思。她之所以找女兒商量，多少也期待她能幫一些忙。

熟齡資產的處理3大原則

父母的錢主要是養老，剩下來的才是遺產，因此，熟齡資產的處理原則：

1、照顧自己為優先：

人生不同階段風險承受度不同，子女還有生產力，能夠承受的風險值遠遠高於沒有生產力的熟齡父母。將風險承受度低者的資產，放到高風險的投資裡，這是太冒險的行為。而且，照顧子女是階段性的任務，既然孩子成年，要相信他們有能力自己想辦法生存，不要剝奪他們努力的機會。

2、財務規劃具體透明化：

先做好養老規劃，現在臺灣的國民女性平均餘命84.3歲、男性為77.4歲，用平均數減掉自己的年齡，概算出還有少餘命。這期間，生活費、醫療費、晚年的照護費希望什麼樣的品質，每項需要多少費用。當有了具體的數字，現實感就來了。

不能讓孩子認為父母現在的錢早晚是自己的，父母錢主要是用來養老，剩下來的才叫遺產。

3、不情緒勒索子女：

對父母來說，手心手背都是肉，對子女來說，彼此是各自獨立。不能因為女兒用了教育資源，就要她資助兒子，這是陷入公平的迷思，也是在情緒勒索。

以如芳家為例，女兒留學時她和先生都有收入，有能力可以栽培子女，時空背景和現在不同，齊頭式公平不一定是公平。再進一步來看，現在將養老的金額全押給兒子，未來照顧自己的責任與開銷可能轉到女兒身上，從這裡看，對女兒公平嗎？

將自己打點好，不要拖累到子女，是父母老後，能為孩子做的最好的事情，將自己照顧好，也是在為家人留一個給心靈遮風避雨的安全港。

