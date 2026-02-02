兒認了「打死都不進去看」袁惟仁 感嘆父子都不及格！這輩子「扯平了」

袁義發文哀悼父親袁惟仁。翻攝IG @jonathan__0709

「小胖老師」袁惟仁病逝，他與前妻陸元琪所生的兒子袁義已23歲，成為一名攝影師，2日晚間在社群上發文，坦言7年前爸爸在上海病倒時，「打死都不進去看你。」這幾年也總以工作當藉口，沒有去探視父親，直言：「這樣算是扯平了吧。」

袁義發文首先感謝二姑姑及奶奶這7年照顧爸爸，這幾天也一直在想，7年前後，「站在告別前，真的會比較容易嗎？我不知道。我只知道，我一點也沒有更勇敢。知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。」

對於與父親家人之間的裂痕，袁義也形容：「一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，後來才發現不是臺東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。有時候我真的覺得，對這個世界越狠，就越能假裝自己不在乎這一切，好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。尤其是在面對你的時候。」

此生父子情淡 袁義招認「不及格」

袁義直言，父子之間沒有太多回憶會自己「困住」，「我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。這幾天我一直重看那些有你影子的節目，一直重複播放那些你留在這個世界上的歌。我真的好希望有一句，就那麼一句歌詞是為我寫的。不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，而是只有在我跟你之間才聽得懂的那種。我沒有找到，但我不想找了。」表達父子間情感淡薄。

袁義認為，袁惟仁這輩子做最好的角色，就是「小胖老師」，「我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」對於在上海時不見父親，當時他年僅約15歲，也形容：「我只是想在你面前叛逆一次。」

袁義形容父子間「扯平了」，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。謝謝你帶我來到這世界上希望你在另外一端，也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

袁義也在限時動態上放上袁惟仁生前所寫名曲、那英的〈夢醒了〉，並說：「你一定覺得今天晚上很安靜對吧？你有多少的晚上身邊都是醫療器材的聲音？晚安老爸，我會想你的。」



