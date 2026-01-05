兒讀國中遭霸凌！父親氣炸…到校怒嗆同學：下次在外面遇到要小心一點

記者陳弘逸／台南報導

台南李姓男子因不滿兒子在學校遭同學欺負，被校方通知到校協調；當下竟情緒失控，恐嚇同學「下次在外面遇到要小心一點」隔天，二度開協調會，又出言恫稱「在學校我不會弄你，但出學校我就不敢保證了」，此舉觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，被法院依法判拘役15天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，李姓少年跟楊姓同學於2024年因角糾紛發生肢體衝突，李的父親到校處理時，不爽兒子遭欺負心生不滿，竟然在當天下午，在國中部3樓教師辦公室內，恐嚇對方「下次在外面遇到要小心一點」。

隔天，校方再度通知雙方家長到校召開協調會，未料，李姓少年父親又失控，在開會議室內嗆聲「在學校我不會弄你，但出學校我就不敢保證了」、「你信不信我會叫人來」此舉，讓同學心生畏懼，報警並提告。

李姓少年的父親坦承有辱罵對方，但辯稱，人到學校是要讀書的，不是耍流氓；至於飆罵髒話只是單純口頭禪而已，屬激動情緒發言，應與公然侮辱之要件未合。

此案，審理時楊姓同學，因提出80萬元和解金，但李男這方無力負擔，因此，調解破局，不過，此案，只構成成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，但涉及公然侮辱罪部分並未成罪。

因此，法院審理後，將李姓少年的父親依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，共2罪，分別判處拘役10天、20天，應執行15天，得易科罰金，全案可上訴。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

