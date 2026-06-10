兒車禍亡腿僅剩皮連骨 「鋼鐵爸」欲持槍殺肇事者獨子

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（記者洪承恩／台北報導）知名殯葬業者「鋼鐵爸」日前上節目《震震有詞》，首度披露2015年痛失愛子的崩潰心路，並坦承當年曾打電話要友人攜帶槍枝前來，計畫手刃肇事者兒子。

圖／知名殯葬業者「鋼鐵爸」。（翻攝臉書）

鋼鐵爸回憶，事發當天趕到醫院，映入眼簾的是兒子雙腿慘遭嚴重撞擊，傷勢嚴重到僅剩1層皮膚相連、生命跡象全無的殘酷畫面。在悲憤衝擊下理智線瞬間斷裂，他當場撥出2通電話：1通要求友人帶槍前來，另1通準備毒品，欲讓肇事者嚐到同樣的喪子之痛。

所幸友人趕到急診室、親眼目睹現場後，判斷一旦交出武器必定釀成大案，當下掉頭離開、未將槍交出。「我很謝謝他當時沒有給我槍，不然我一定會去找肇事者算帳。」鋼鐵爸在節目上表達感激。

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有吸毒前科的鋼鐵爸2014年成功戒毒，怎料兒子隔年驟逝讓他再次沉淪。他背負罪惡感前往北宜公路狂飆企圖輕生，壓車噴飛後全身斷了11根肋骨。在身心極限折磨中，他扔掉手中毒品、徹底戒斷毒癮。如今，他將兒子骨灰製成戒指隨身佩戴，身上刻下復仇圖騰，誓言一輩子守護兒子。

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