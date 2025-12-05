兒遭控校園霸凌 賴瑞隆：配合學校調查

▲ 圖/轉載自中央社

高雄市 / 焦仲 綜合報導

高雄市長準參選人賴瑞隆昨（4）日被爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆「出來就打死你」等言語，引發家長不滿，也讓校方處理態度備受質疑。對此，高雄市長陳其邁則表示，此案件將由校方進行調查，會提醒學校必須特別注意，且公正嚴謹調查此案。

這起疑似校園霸凌的事件發生在今年10月16日，賴瑞隆8歲兒疑跟黃姓女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊。校方表示，賴童與黃姓女同學不知何故在跑道上發生肢體衝突後，雙方有互相攻擊的情形。後來女同學躲進廁所中，賴童仍在外叫囂、恐嚇約12分鐘。學校在10月28日得知此案後立即啟動通報，黃姓女童家長也在11月26日正式提出霸凌調查。

面對外界關注，賴瑞隆於昨(4)日晚間透過辦公室發出聲明表示，對於自己8歲、就讀小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，他作為家長也希望儘快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆強調會全力配合學校調查釐清真相，也會再加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他也呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。學校方面則承諾會全程公開調查、並保持公正、客觀的態度持續與雙方家長溝通。

更多華視新聞報導

