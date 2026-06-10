兒遭撞死「腿只剩皮連著」 鋼鐵爸崩潰：肇事者兒子賠命
知名殯葬業者「鋼鐵爸」近日分享喪子經歷，回憶兒子車禍身亡當晚，坦言自己一度失去理智，不僅打電話請朋友帶槍，還曾想過要對肇事者家人以牙還牙。不過，最終在朋友開導下，慢慢放下仇恨，並將悲傷化為助人的力量，以兒子名義成立救援協會。
殯葬業者「鋼鐵爸」在節目《震震有詞》上談到兒子過世的經歷。2015年4月19日那天，他與車友們喝咖啡，大約傍晚才回到板橋的家。他記得當時兒子還打電話來問：「爸媽你們在哪裡？要吃什麼或喝什麼嗎？」
鋼鐵爸表示，回到家發現兒子不在，到了晚間8點半仍未返家，沒多久他便接到電話，被告知前往署立醫院，趕到急診室後，他只記得看到擔架上滿是鮮血，兒子已失去生命跡象的畫面。其中，兒子的腿部受創嚴重，幾乎斷裂，只剩一層皮相連。
一通電話找人帶槍
鋼鐵爸指出，悲痛交織下，他的理智線幾乎斷掉，滿腦子都是「以牙還牙」的報復念頭，立刻打了2通電話，要求朋友帶槍枝、毒品到醫院來。朋友趕到後，看著他痛哭的樣子，便直接掉頭離開，沒有把槍交給他，以免出事，而他事後回想起來也很感謝。
鋼鐵爸坦言，他曾有吸毒前科，直到2014年才戒掉，但兒子的離世讓他再度染毒，原以為處理完兒子的後事就能戒掉，結果沒那麼簡單。失去兒子的傷痛，以及自己不配為人父的愧疚感，讓他一度飆車尋短，導致全身斷了11根肋骨。
事發後，肇事者從未正式賠償或道歉。鋼鐵爸表示，為了宣洩內心的憤怒與恨意，他在頭上刺了一隻大眼睛、章魚和白眼狼圖騰。其中，大眼睛象徵時刻瞪著肇事者，章魚則象徵將對方緊緊纏住、勒斃，而兒子的肖像則刺在腰腹部位，作為紀念。
曾帶刀找上肇事者兒子
鋼鐵爸表示，喪子之痛難以平復，他也曾帶刀到肇事者兒子工作的地點，想透過傷害對方的小孩來報復，但最後都是痛哭離開，認為是兒子冥冥之中在阻止自己。
鋼鐵爸表示，從事殯葬業，替很多家屬辦過喪事，過去就是服務客戶、做生意，沒有太多同理心，也不太有溫度，直到兒子過世以後，他才明白「白髮人送黑髮人的痛」。後來他慢慢放下報復念頭，在2016年以兒子的名字成立救援協會，攜手藝人顏正國，共同救助上千個弱勢家庭。
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