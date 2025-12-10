兒遭綁籃球架噴刮鬍泡打罵 母：假慶生真霸凌

籃球場的籃框底下還纏著保鮮膜。（圖／東森新聞）





台南有一群國中生騙同學說要惡搞壽星，相約到籃球場後，其中一名男同學卻被用保鮮膜綁在籃球架下，其他人用刮鬍泡噴他臉面，他雙眼睜不開，也不知道誰對他打罵，事後他感到受辱，家長對六名學生提告，經過少年法庭審理，五名學生遭訓誡，一人保護管束。

籃球場的籃框底下還纏著保鮮膜，因為有一群學生在這裡慶生，將一名同學用保鮮膜綁在上面，事後家長出面控訴，孩子遭到霸凌。

遭霸凌學生家長：「強制綁在欄杆（籃球）架上，就朝他的臉噴刮鬍泡沫，主要針對的都是他的臉部，導致我兒子眼睛是刺痛的，當下有人罵他打他，他其實都不知道是誰。」

家長說兒子並非壽星，卻被用保鮮膜纏住，綁在籃框下，一旁的同學朝他噴刮鬍泡，還有人罵他打他，家長控訴，這根本是假慶生真霸凌，因為同學的群組裡早就預謀計畫好了。

遭霸凌學生家長：「他們原本是做個樣子，不到三秒壽星被拉走，群組他們討論的內容，我兒子都不在裡面，也不知道發生什麼事情，小孩子事發之後狀況是怎樣，情緒很低落，都關在自己的房間。」

家長不捨兒子被欺負，向六名學生提告，在法院時被告家長也有出席，但對方態度讓他覺得根本沒有悔意。

遭霸凌學生家長：「有一個家長說，如果這樣的話，不然我們也讓你綁一下嘛，他們的態度是這樣子的，集體鞠躬，那句對不起始終沒有說出來。」

台南市教育局主秘陳宗暘：「本案已完成相關調查，並由學校依照學生獎逞規定，完成行為學生議處。」

這起發生在九月份的霸凌案，最後經過少年法庭審理判決，有五名學生被訓誡，一人被保護管束，慶生惡作劇過了頭，演變成霸凌，加害學生應該引以為戒。

